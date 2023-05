De belangrijkste les van 8 mei

Met de middelbare school bezocht ik het Fort van Breendonk. Een beklijvende ervaring. De ­brutaliteit van het naziregime vliegt er je recht in het gelaat. Zo’n 3.000 verzetsleden en 500 Joden werden er gedurende de Duitse bezetting ­gevangen gehouden en mishandeld, grotendeels door Vlaamse SS’ers. Meer dan 300 van hen werden er ­geëxecuteerd. Nog veel meer bezweken later in Duitse concentratie­kampen. De folterkamer, executieplaats en adelaar van de SS: ­allemaal zijn het stille getuigen van de horror die zoveel landgenoten hebben ­getrotseerd, in hun strijd voor vrijheid en democratie.