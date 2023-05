De Natuurherstelwet van de Europese Commissie kijkt ­te veel naar het verleden, vinden vier parlementsleden van Open VLD. Ze pleiten voor een natuurdefinitie waarin innovatie voorgaat op nostalgie.

We staan voor een periode van verandering. De aarde warmt op. Om goed te leven in een warmer klimaat zullen we ons allemaal een beetje moeten aanpassen. Als we ons best doen, wordt de 21ste eeuw de periode ...