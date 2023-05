Exitpolls zien voorsprong van oppositie in Thailand

In Thailand lijkt het erop dat de oppositiepartijen de parlementsverkiezingen hebben gewonnen. Dat blijkt uit exitpolls.

De Thaise verkiezingen lijken voorlopig in het voordeel van de hervormingsgezinde partij Pheu Thai en de progressieve partij Move Forward. Samen zouden ze volgens de exitpolls meer dan 60 procent van de stemmen hebben gekregen, zo meldt de krant Bangkok Post. De partij van uittredend premier Prayut Chan-O-Cha, de conservatieve Verenigde Thaise Natiepartij, zou pas als derde partij uit de stembusgang zijn gekomen.

Op de definitieve resultaten is het nog even wachten. Pas op 13 juli, zo’n zestig dagen na ­verkiezingsdag, hoopt het land zo’n 95 procent van de stemmen geteld te hebben.

De inzet van de verkiezingen is grosso modo in twee kampen te verdelen. Aan de ene kant: zittend premier Prayuth Chan-o-cha met zijn Verenigde Thaise Natiepartij, een afsplitsing van een ander politiek zwaargewicht: de partij Palang Pracharat. Zij staan voor de aristocratie, de legertop en vertrouwelingen van het koningshuis. Aan de andere kant is er een mengelmoes van prodemocratische, progressieve en populistische uitdagers. De rijzende ster daar is de partij Phak Kao Klai: ‘Ga vooruit’ in het Nederlands. Of Move Forward dus in internationaal jargon.

De leider van Move Forward, Pita Limjaroenrat, denkt dat het mogelijk wordt om een coalitieregering te vormen met de verschillende oppositiepartijen. De oppositie heeft dan wel 376 van de 500 zetels in het parlement nodig, want 250 door het leger benoemde senatoren bepalen mee wie premier kan worden.

Oppositiepartij Pheu Thai schuift de 36-jarige Paetongtarn Shinawatra naar voren als kandidaat-premier. Zij is de dochter van voormalig premier Thaksin Shinawatra, die in 2006 door het leger ten val werd gebracht.

De 69-jarige ex-generaal Chan-O-Cha was in 2014 aan de macht gekomen via een militaire staatsgreep.

