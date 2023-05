‘Een politicus die niet in ons land gelooft, zal het niet beter maken.’ Zonder partijen noch voorzitters te noemen, zet Alexander De Croo de aanval in op de ‘separatisten’. Hij verkiest een snelle formatie boven ‘500 dagen stilstand’.

Voortaan spreken liberalen niet langer over ‘nationalisten’. Te elfder ure werd het woord geschrapt uit de toespraak van premier Alexander De Croo op het liberale congres in het Gentse Kuipke. In de plaats ...