Feyenoord kampioen in Nederland

In Nederland heeft Feyenoord zich tot landskampioen gekroond. Een 3-0 zege tegen Go Ahead Eagles betekent dat de Rotterdammers, met nog twee speeldagen te gaan, niet meer kunnen bijgehaald worden.

Oussama Idrissi luidde het feestgedruis na een kwartier in met het eerste doelpunt van de partij. Santiago Gimenez barcht De Kuip luttele minuten later volledig in extase door de 2-0 op het bord te zettenn Igor Paixao nam na de rus de laatste twijfels weg met een heerlijke plaatsbal in de linkerbovenhoek.

In de rangschikking van de Nederlandse Eredivisie is Feyenoord met 79 punten niet meer bij te benen door eerste achtervolger PSV. Het is de zestiende titel voor Feyenoord, dat in het seizoen 2016-2017 voor het laatst eerste eindigde in de Eredivisie.