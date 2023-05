Vijf jaar geleden legde de stad Gent de eerste steen van een cohousingproject voor senioren. Net voor de coronalockdown trokken elf mensen erin, van wie er al acht vervangen zijn. ‘Er is hier vaak ambiance, we lachen wat af!’

Het koffieservies staat klaar op een gedekte tafel in de eetkamer met open keuken van Bowoaters, in de Gentse wijk Meulestede. We worden ook op cake getrakteerd. Nicole Lerou (69) en Marry van den Berg ...