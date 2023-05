De onwaarschijnlijke comeback van Donald Trump

Donald Trump lijkt helemaal terug te zijn. Alle peilingen geven aan dat hij weer de favoriete Republikein is. Volgens sommige peilingen zou hij meer stemmen krijgen dan huidig president Joe Biden, als de verkiezingen nu zouden worden gehouden. En terwijl hij nog maar net veroordeeld is voor seksuele aanranding en er nog heel wat andere processen boven z’n hoofd hangen, mag hij opnieuw zijn zegje doen op nieuwszender CNN. Is Trump echt terug?





