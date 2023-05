Evenepoel wint ook tweede tijdrit met kleinste verschil en loopt 17 seconden uit op Roglic

In een uitgeregende tijdrit in de Giro heeft Remco Evenepoel opnieuw afstand genomen van Primoz Roglic in het klassement. De landgenoot won de tijdrit met 1 seconde verschil op Geraint Thomas en 17 seconden op Roglic. Evenepoel rijdt dus opnieuw in de roze trui en heeft in het klassement nu een voorsprong van 47 seconden op zijn voornaamste concurrent.

Hoe kwam de zege tot stand?

Zoals in elke tijdrit: door de opgelegde afstand, 35 kilometer, als snelste af te leggen. Helaas voor de renners maakte de regen er een hachelijke onderneming van. Gelukkig voor de renners waren de omstandigheden voor bijna iedereen dezelfde: miserabel. Al leken de laatst gestarte renners licht in het voordeel als gevolg van de in kracht afnemende regen. Nu ja, de favorieten startten toch allemaal in min of meer hetzelfde weer zodat niemand echt benadeeld werd.

Ervaren krijger Bauke Mollema zette de eerste richttijd neer. Met een gemiddelde snelheid van net geen vijftig kilometer per uur was het al snel duidelijk dat de grote motoren op het parcours volop aan hun trekken zouden komen.

De ouders van Evenepoel stonden langs de weg Foto: DBA

Het was uitkijken naar tijdritspecialist Stefan Kung. De Zwitser deed wat van hem werd verwacht en realiseerde de snelste tijd, nauwelijks vier seconden sneller dan zijn ploegmaat en Frans kampioen Bruno Armirail maar toch bijna een volle minuut sneller dan Bauke Mollema. De Zwitser ging dan ook vlot over de grens van 50 kilometer per uur. Maar het was toch vooral uitkijken naar de strijd tussen de renners bovenaan het klassement. Aan het eerste tussenpunt liet Evenepoel de snelste tijd opmeten, zijn voorsprong op nummer twee Geraint Thomas bedroeg elf seconden, Primoz Roglic moest daar al meer dan een halve minuut toegeven. Ook Teo Geoghegan Hart bleek uitstekend op dreef met een derde tijd aan het eerste tussenpunt. Roze trui Andreas Leknessund verloor aan het eerste tussenpunt al te veel tijd om aan de finish nog in aanmerking te komen voor de roze trui.

Op naar het tweede tussenpunt! Thomas en Geoghegan Hart trokken hun snelle opening door en realiseerden dezelfde tijd, ook Roglic versnelde en probeerde de schade te beperken. Evenepoel? Die passeerde nog wel als snelste maar had slechts twee seconden voorsprong op zijn twee Britse tegenstanders.

Geraint Thomas kwam wel heel dicht bij de zege Foto: REUTERS

Geoghegan Hart was de eerste die onder de tijd van Kung dook, zijn ploeggenoot Geraint Thomas dook daar nog met één seconde onder. Zou ‘G’ de tijdrit winnen? De nummer drie van de Tour van vorig jaar heeft op zijn 36ste nog niets van zijn pluimen verloren. Ook Roglic reed een dijk van een tweede deel en beperkte de schade aan de finish op Thomas tot zestien seconden. Nog één man kon Thomas van de dagzege houden en dat was Remco Evenepoel. Onze landgenoot had aan het laatste tussenpunt exact dezelfde tijd als Thomas en had het voordeel van de tijd van Thomas te kennen. Evenepoel haalde het uiteindelijk met één seconde voorsprong op zijn Britse opponent.

Wat deden de Belgen?

Uiteraard ging zowat alle aandacht naar Remco Evenepoel maar in de marge was het toch ook uitkijken naar de prestaties van de jarige Ilan Van Wilder - de Vlaams-Brabander werd 23 - en Laurens De Plus, de twee meesterknechten die zelf ook een behoorlijke tijdrit in de benen hebben. Van Wilder koos met het oog op het verdere vervolg van deze Giro voor een behoudende aanpak. Geen risico’s nemen én daar waar mogelijk krachten sparen. De Plus ging dan weer wel voluit en realiseerde een uitstekende tijd.

