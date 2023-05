Opnieuw zes leeuwen gedood in Kenia

Als gevolg van de aanhoudende droogte in Kenia komen mens en leeuw er steeds vaker in conflict over voedsel en territorium. De voorbije dagen werden daarbij alweer zes leeuwen gedood. Ook Loonkiito (of Loonkito), waarvan gedacht werd dat hij de oudste Afrikaanse leeuw was, overleefde de territoriumstrijd niet.

In de buurt van het Amboseli National Park in Kenia hebben dorpelingen zes leeuwen gedood die hun dorp waren binnengedrongen. De leeuwen hadden vrijdagavond elf geiten en een hond gedood. Dat meldt de Kenya Wildlife Service (KWS). Het is een droeve climax van iets dat al langer aan de gang is: de voorbije twee weken zijn namelijk al tien leeuwen gedood. Dat kadert dan weer binnen de ergste droogte in veertig jaar in Kenia. Daardoor moeten leeuwen steeds verder op zoek naar voedsel en prooien, en dit leidt dan weer tot een dramatische botsing tussen de belangen van mens en dier.

Vorige week nog kwam daarbij Loonkiito om het leven, de leeuw waarvan gedacht werd dat hij met zijn negentien jaren op de teller wellicht de oudste op het Afrikaanse continent was. Hij werd gedood door een veehouder toen hij ’s nachts diens domein in Olkelunyiet was binnengedrongen op zoek naar een mogelijke prooi.

Symbolisch slachtoffer

Lion Guardians, een organisatie die oplossingen zoekt om wilde dieren vredevol te laten samenleven met de mens, noemt hem in een rouwbericht op Instagram ‘de oudste mannelijke leeuw in ons ecosysteem en wellicht in heel Afrika’. Op Twitter stelt de organisatie dat er tot pakweg zestien jaar geleden bijna geen enkele leeuw ouder werd dan tien jaar. Dat dit de laatste jaren wel het geval was, was het resultaat van de inspanningen en de sensibilisering van de lokale bevolking. Nu dreigt die inspanning weer verloren te gaan, omdat de wilde dieren steeds verder op zoek moeten gaan naar voedsel en daarbij te dicht bij de menselijke voedingsbronnen komen. Zeker wanneer de droogte lang aanhoudt en loslopend wild zelf het slachtoffer wordt van water- en voedselgebrek en, aan de andere kant, boeren en veehouders al heel wat van hun vee verloren hebben, dreigt de situatie uit de hand te lopen. Met Loonkiito nu als symbolisch slachtoffer.

Volgens de website van het WWF gaat de populatie van leeuwen in het wild er de voorbije jaren gevoelig op achteruit. Officieel zouden er 23.000 tot 39.000 exemplaren zijn, maar, aldus WWF, volgens recente schattingen ligt dit cijfer korter bij twintigduizend. De meeste daarvan leven in Afrika, een minderheid in India. Eerder noemde het Keniaanse ministerie van Toerisme conflicten tussen mensen en wilde dieren een van de grootste uitdagingen voor het natuurbehoud. Naast conflicten met leeuwen, die bijvoorbeeld de dorpen van veehouders buiten de nationale parken binnendringen, zijn er vooral incidenten tussen mensen en olifanten. De grijze reuzen richten vaak veel schade aan landbouwgronden aan wanneer ze op zoek zijn naar voedsel.

