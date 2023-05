Ongelooflijke comeback van Antwerp tegen Club Brugge in het absolute slot

Antwerp is door het oog van de naald gekropen tegen Club Brugge. Op de Bosuil begon Club Brugge furieus met twee vroege doelpunten, Antwerp kon nog voor de rust milderen. In de slotfase was het invaller Gyrano Kerk die gelijkmaakte en in de allerlaatste seconden maakte Arthur Vermeeren de comeback compleet (3-2). Antwerp blijft zo aan de leiding en legt de druk bij Union en Genk.

Titelkoorts op de Bosuil, waar de decibels al ruim voor de aftrap flink de lucht in gingen. Aartsrivaal Club Brugge moest voor de bijl om de volgende stap naar die eerste titel sinds 1957 te pakken. Maar de bezoekers - met een versterkt middenveld én Odoi aan de aftrap - dachten daar anders over. Club nam een blitzstart en stond na een minuut al op het scorebord. Lang hield enkele Antwerpenaren aan de praat en schilderde de bal enig mooi op de voet van de inlopende Mata, die Butez geen kans liet. Zou blauw-zwart, dat zo goed als zeker vierde wordt in de play-offs - hier écht nog vervelend komen doen?

Clinton Mata na de 0-1 na amper 2 minuten Foto: BELGA

Blijkbaar wel. Club was tijdens het openingskwartier gewoon beter. Lang, niet bepaald de publiekslieveling, draaide soepel. En de ploeg van Van Bommel kreeg ook moeilijk greep op een slim lopende Rits. Toch kreeg Antwerp in minuut 9 een eerste goede kans. Janssen talmde te lang voor Mignolet en zag de bal nog afgesnoept door Sylla. Een flinke waarschuwing die nog een vervolg kreeg via een kopbal van Avila. Maar halfweg de eerste helft werd het zelfs 0-2. Een corner van Lang - tweede assist - belandde op het hoofd van Vanaken. Hij moest zelf niet springen om de bal met een stuit raak te koppen. De Brugse kapitein kroonde zich zo met 23 goals tot topschutter aller tijden in Play-off 1. Muisstil werd het op de Bosuil, al zou dat niet lang duren.

Tussen de benen

Club ging aan het controleren, en Antwerp zag zijn kans schoon om over te nemen. En te scoren. Tien minuten voor de rust dwarrelde een vrije trap voor de voeten van Janssen, die deze keer wél de trekker overhaalde. Via een Brugse verdediger bleef Mignolet kansloos: 1-2. Het spektakelstuk ging gewoon verder. Antwerp zwierf rond de Brugse zestien, zonder te prikken. Maar ook Club vond z’n tweede adem. Na een misverstand haalde Lang de achterlijn en kon hij voorbrengen, maar de bal bleef steken tussen de benen van Butez. Club trok met één goaltje bonus naar de kleedkamer.

Ook na de rust nam Club - dat Jutgla zag uitvallen met een blessure - het heft meteen in handen. Maar de eerste grote kans was van Antwerp. Janssen had de gelijkmaker van dichtbij maar binnen te koppen, maar miste zijn stoot volledig. De zoektocht voor Antwerp ging verder, onder ander via een bedrijvige Balikwisha. Die zag een gave krul naast de tweede paal zweven. Halfweg de tweede helft greep Van Bommel in: Muja en Pacho werden vervangen door Kerk en Van Den Bosch. En die laatste kreeg meteen een grote kans, maar zag zijn schot nét over de lat vliegen. Antwerp drong aan, voor Club was het een kwestie van stand houden. En dat ging gepaard met treuzelen en tijdrekken. Dat wekte rood-witte irritatie op.

Zes minuten spanning

Ook Club wisselde twee keer: Sylla en Mata (met last) gingen naar de kant voor Spileers en de herstelde Nielsen. Antwerp werd zenuwachtig, maar bleef dreigen. En uiteindelijk mocht de Bosuil toch nog ontploffen. Stengs hield Spileers af en stuurde Kerk weg. Die haalde de trekker over en vloerde Mignolet overhoeks. Antwerp wou méér, want met een puntje schoot het weinig op in de titelstrijd.

Gyrano Kerk eiste een hoofdrol op met de 2-2 Foto: Isosport

Zes minuten tijd moesten soelaas brengen voor de thuisploeg. En jawel, in minuut 96 was het prijs. Een corner viel voor de voeten van Vermeeren, die de Bosuil in extremis nog liet ontploffen. 3-2, en Antwerp nu al de grote winnaar van het weekend. De verliezer tussen Genk en Union doet straks een héél slechte zaak in de titelstrijd. Het zou Club Brugge allemaal worst wezen: blauw-zwart verloor nu al voor de derde keer in de play-offs en ziet de aartsrivaal op titelkoers.

Antwerp: Butez, Bataille, Alderweireld, Pacho (68’ Van Den Bosch), Avila; Keita (27’ Stengs), Vermeeren, Ekkelenkamp (81’ Yusuf); Muja (68’ Kerk), Balikwisha (82’ Scott), Janssen

Club Brugge: Mignolet, Mata (76’ Nielsen), Mechele, Sylla (76’ Spileers), Meijer; Onyedika, Odoi, Vanaken, Rits (90’ Sandra); Lang (90’ Nusa), Jutgla (52’ Vermant)

Doelpunten: 2’ Mata 0-1, 23’ Vanaken 0-2, 36’ Janssen 1-2, 86’ Kerk 2-2, 97’ Vermeeren 3-2

Gele kaarten: 41’ Pacho, 53’ Lang, 60’ Sylla, 79’ Meijer, 87’ Nielsen

Scheidsrechter: Nathan Verboomen

