De Zweedse Loreen heeft geschiedenis geschreven. Ze is de eerste vrouw ooit die twee keer het Eurovisiesongfestival heeft gewonnen. Nochtans had de 39-jarige zangeres bijna bedankt voor de eer en leek ze voorbestemd tot onehitwonder. Wie gaat er schuil achter de klok van een stem?

In 2017 eindigde de comeback nog in teleurstelling. ‘Queen’ Loreen had opnieuw meegedaan met Melodifestivalen, maar strandde in de halve finale. In Zweden zijn de voorrondes even populair als het Songfestival ...