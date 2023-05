‘Hopen vannacht op een meerderheid, dit kunnen we geen tweede keer aan’

Vandaag trekken Turken naar de stembus voor waarschijnlijk de belangrijkste presidentsverkiezingen die het land ooit gekend heeft. Een groep waarnemers en advocaten probeert verkiezingsfraude tegen te gaan. ‘Ik heb gezien hoe stembiljetten die niet voor AKP zijn in de vuilnisbak belanden.’

Mensen stappen met een opgelucht gevoel naar buiten aan de middelbare school Nursen Fuat Ozdayi in de pro-Erdogan buurt Üsküdar in Istanbul. Kennissen begroeten elkaar alsof het Suikerfeest is. ‘Gefeliciteerd ...