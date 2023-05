Hongersnood dreigt bij kangoeroes, experts vragen om dieren te doden

Miljoenen kangoeroes kunnen omkomen van de honger als de populatie-explosie niet onder controle wordt gebracht. Daarvoor waarschuwen Australische wildlife-experten en milieuorganisaties. Sommigen roepen op om de dieren te doden.

Kangoeroes vormen een groot ecologisch probleem voor het land omdat hun voortplantingscyclus met ups en downs gaat. Hun aantal kan oplopen tot tientallen miljoenen wanneer er na een goed regenseizoen voldoende voedsel is, maar ze kunnen ook massaal sterven wanneer het voedsel opraakt.

Door het weerfenomeen La Niña, dat zware regenval veroorzaakte in het land, is de broedcyclus van de dieren de voorbije jaren versneld, verklaart Dennis King van Kangaroo Industry Association of Australia. Dat leidde tot een enorme groei van de populatie. Hij schat dat er binnenkort 60 miljoen kangoeroes zullen zijn. Begin jaren 2000, toen het land te maken had met droogte, waren dat er nog minder dan 30 miljoen.

‘Door de droogte van de laatste tijd schatten we dat in sommige gebieden 80 tot 90 procent van de kangoeroes gestorven zijn’, stelt ecoloog Katherine Moseby. ‘Ze gaan openbare toiletten binnen en eten het toiletpapier op. Of ze liggen op de wegen, uitgehongerd, terwijl hun jongen zich proberen te voeden.’

Ze wijst erop dat de kangoeroes doden de dieren heel wat leed zou besparen. Hun huid zou dan ook gebruikt kunnen worden voor lederwaren.

Jagen mag

Door het aantal dieren te beperken, zouden er geen grote problemen zijn bij droogte, verklaart Moseby. ‘Als we ze zouden zien als een hulpbron en ze op die manier beheren, dan zouden we niet met zo’n rampzalige overlijdens te maken hebben.’

De Australische regering beschermt de kangoeroe, maar de meest voorkomende soorten worden niet met uitsterven bedreigd. Dit betekent dat er, met toestemming, in het grootste deel van het land op mag worden gejaagd. Jaarlijks worden tot vijf miljoen kangoeroes geslacht voor hun vlees of leer.

Dierenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over het voorstel. Ze roepen grote merken als Nike en Puma op om geen kangoeroeleer meer te gebruiken in hun producten als protest.

George Wilson, een vooraanstaand expert op het vlak van populatiebeheer bij kangoeroes wijst erop dat dergelijke campagnes misleidend zijn, ook al zijn ze goedbedoeld. ‘Ze zeggen dat het niet ethisch is om kangoeroes te slachten, maar het is niet ethisch om ze te laten verhongeren. Het is wreed om niet in te grijpen’, zegt hij.

