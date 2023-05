Ook Nacer Chadli stopt ermee bij de Rode Duivels: ‘Fier op wat ik met deze groep heb bereikt

Na Axel Witsel eerder deze week heeft nu ook Nacer Chadli zijn afscheid bij de Rode Duivels aangekondigd. De speler van Westerlo kwam al een tijdje niet meer in actie bij de nationale ploeg, maar vertelde nu in een interview met RTBF dat hij er definitief mee ophoudt bij de Rode Duivels: ‘Ik moet de bladzijde omslaan.’

Eerder deze week kondigde z’n maatje Axel Witsel al aan ermee op te houden, nu sluit ook Nacer Chadli officieel z’n hoofdstuk bij de Rode Duivels. Chadli haalde in totaal 66 caps voor de nationale ploeg, waarin hij acht keer tot scoren kwam. Na eerder Toby Alderweireld, Eden Hazard, Simon Mignolet en dus Axel Witsel, is Chadli al de vijfde Duivel van de gouden generatie die afzwaait. ‘Voor mij is het sowieso voorbij’, gaf hij toe bij RTBF. ‘Ik moet de bladzijde omslaan.’

De linksmidden kwam al een tijdje niet meer in actie bij de Rode Duivels: zijn laatste interland dateert van juli 2021, in de kwartfinale van het EK tegen Italië. Maar nu kondigt hij enkele dagen na Axel Witsel ook officieel zijn afscheid aan, en dat is niet toevallig.

‘Het is symbolisch om samen met Axel af te zwaaien’, vertelt hij. ‘Ik ken hem sinds mijn achtste, we speelden samen bij de jeugd van Standard en toen al was het onze droom om Rode Duivel te worden.’ Nu Witsel afzwaait, zag ook Chadli zijn moment gekomen. ‘Het is een mooie periode geweest voor ons allemaal, maar de nieuwe generatie is er. Ik zal hun prestaties op de voet volgen. Ik hoop dat ze het beter doen dan wij. Mijn afscheid is officieel, ik moet het alleen nog communiceren op het internet.’

‘Ik heb veel van mijn tijd gegeven voor België en ik heb ervan genoten om voor mijn land te spelen met ploegmaats die vrienden zijn geworden. We hebben mooie momenten beleefd.’

België - Japan

De naam Chadli zal toch altijd een belletje doen rinkelen wanneer het gaat over de Rode Duivels. Zijn meest memorabele treffer is uiteraard de 3-2 die hij scoorde tegen Japan op het WK van 2018, om de comeback te vervolledigen en een plek in de kwartfinale te verzekeren. Na een vlijmscherpe counter scoorde de winger toen op aangeven van Thomas Meunier. Het is een beeld dat voor altijd zal bijblijven, want later op dat toernooi pakten de Duivels de derde plek.

‘Iedereen spreekt me aan over dat doelpunt. De bronzen medaille zal me voor altijd bij blijven. Ik ben fier op wat ik met deze groep heb bereikt.’

