Gustaph in de wolken met zevende plek op Songfestival: ‘Ik ben blij dat ik veerkrachtig ben geweest’

Een zevende plek op het Eurovisiesongfestival. Het is een droom die uitkomt voor Gustaph na zijn glansprestatie op het podium van Liverpool. ‘Blij dat het harde werken heeft geloond.’

Met een applaus wordt Gustaph om één uur ’s nachts aan zijn hotel opgewacht. Zijn zevende plaats in de finale van het Eurovisiesongfestival is met het beste Vlaamse resultaat in dertien jaar tijd, na Tom Dice in 2010 die zesde eindigde. En het op één na beste ooit van het landsdeel. Knap gedaan, en het hoeft niet te verwonderen dat Gustaph de pers even te woord staat met een grote glimlach op het gezicht.

‘Ik ben echt heel blij dat we zevende geworden zijn. Top tien was sowieso mijn droom toen we naar hier kwamen. Dat het gelukt is, is een heel mooie bekrachtiging’, vertelt hij. ‘Een paar weken terug werd er nog voorspeld dat we 35ste of 34ste zouden worden. En nu zeven... Ons harde werk heeft geloond, en daar ben ik blij om. Ook merci aan alle Belgen om mij zo hard te steunen van thuis uit.’

Daarmee doet hij het meteen ook beter dan Senek (2018) en Hooverphonic (2021) toen hij als backing vocal mee op het podium stond. Hij moet lachen. ‘Oei, zo heb ik er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik ben gewoon blij dat ik hier effectief als mezelf heb kunnen staan, met een positieve boodschap over iets dat toch over queer, inclusiviteit en vrijheid ging. Ik ben als Belg ook heel fier dat wij dat kunnen vertegenwoordigen en zo’n resultaat kunnen halen op het festival.’

Emoties als thema

Van de jury kreeg hij in totaal 127 punten, met daaronder driemaal een ‘12 points’. Het maximale aantal. ‘Amai, ja. Griekenland, Georgië en Australië... Die tours gaan er komen’, zegt hij grappend. Op beeld was toen te zien hoe Gustaph weer overmand leek door emoties. ‘Ja, ik ben altijd emotioneel. Dat is wel het thema aan het worden, maar ik ben oprecht blij als zoiets gebeurt.’

Op het podium stapte hij weer met hetzelfde gevoel als donderdag tijdens de halve finale. ‘Ik moest plezier hebben en dat uitstralen. Dat is misschien heel naïef, maar het was mijn boodschap. Ik wist dat het hier om iets groters ging, maar plezier is het belangrijkste. En dat heeft gewerkt.’

Gustaph straalt plezier uit op het podium. Foto: PIXSELL

Opvallend dit jaar was het verschil tussen wat de jury beloonde en het publiek goed vond. Dat geldt niet alleen voor de winnaar - Finland lag in de publieksstemming ver voor Zweden, terwijl dat in jurypunten net omgekeerd was - maar ook voor België. Gustaph sprokkelde 55 punten van de televoting, waarmee het totaal op 182 eindigde. Onze Belgische inzending bevestigt dat hij dat verschil gemerkt heeft. ‘Maar aan de andere kant vind ik dat wel oké. We zijn zevende geworden, dat gaat over een algemeen resultaat.’

Veerkracht

Gustaph heeft er een lang traject opzitten. Vlak na de preselecties waren de meningen verdeeld, toch bleek hij in Liverpool zelf gestaag het tij helemaal om te keren. ‘Ik ben blij dat ik veerkrachtig ben geweest’, zegt hij. ‘Ik moest soms wat opboksen tegen vooroordelen, en iets wat een beetje polariserend kan zijn, zoals een wedstrijd. Ik ben blij dat ik door te werken, en te blijven doorgaan, het toch iets heeft opgebracht.’

En nu een feestje en een welverdiend drankje? ‘Dat gaat zeker gebeuren. Maar we moeten om 5.55 uur terug naar Brussel vertrekken, dus dat wordt straks hysterisch inpakken. Maar eerst gaan we iets drinken.’

