Zon op zondag, wolken en regen op maandag

Vandaag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, vrij zonnig met wat hoge sluierbewolking die later wat dikker wordt. In de namiddag ontstaan er opnieuw stapelwolken in het centrum en oosten van het land maar op een lokale bui na blijft het op de meeste plaatsen droog.

De maxima liggen tussen 14 of 15 graden aan zee en rond 20 of 21 graden in het centrum, zo meldt het KMI.

Vanaf maandag gaat het weer bergaf. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe over het westen en kan het daar uiteindelijk wat gaan regenen. Die regenzone trekt vanuit het westen over het land, maar zou pas tegen de late namiddag of avond het oosten bereiken. De maxima schommelen maandag rond 14 à 15 graden over het centrum van het land. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig, uit het noordwesten.