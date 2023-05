Het was voorspeld en het is ook gebeurd: de Zweedse zangeres Loreen won met ‘Tattoo’ overtuigend het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Gustaph mag met opgeheven hoofd terugkeren naar België, want hij eindigde op een uitstekende zevende plaats.

Het is niet de eerste keer dat Loreen triomfeert op het podium van het Songfestival. In 2012 won ze al eens met ‘Euphoria’, zowat hét ultieme Songfestival-anthem van de 21ste eeuw. Er werd dus reikhalzend uitgekeken naar haar comeback op het Eurovisiepodium, en de 39-jarige zangeres heeft de torenhoge verwachtingen waargemaakt. Met haar nummer ‘Tattoo’, dat voor de finale al 55 miljoen streams op Spotify had, verzamelde ze bij de vakjury met 340 punten de hoogste score. Bij de kijkers thuis verzamelde ze 243 punten, voldoende om de eerste plaats te behalen.

Het is al de zevende keer dat Zweden het Eurovisiesongfestival wint. Het Scandinavische land komt daarmee op gelijke hoogte met Ierland, dat tot nu recordhouder was met zeven zeges. Loreen is, samen met Johnny Logan, de enige artieste die twee keer het Songfestival won.

De Finse zanger Käärijä eindigde met zijn aanstekelijke ‘Cha cha cha’ op de tweede plaats met 526 punten, ook al kreeg hij van het publiek meer punten dan Loreen. De Israëlische zangeres Noa Kirel eindigde derde met ‘Unicorn’.

De Belgische inzending Gustaph eindigde op de zevende plaats. Een geweldige prestatie, want tot een maand geleden geloofden de bookmakers hoegenaamd niet in de kansen van de 42-jarige zanger en peilden ze België in de onderste regionen. Maar door hard te blijven werken en een act in elkaar te boksen die tot in de puntjes verzorgd was, ontpopte onze landgenoot zich tot een van dé revelaties van het festival.

Zijn aanstekelijke nummer ‘Because of you’ viel erg in de smaak bij de vakjury’s, die hem met 127 punten op de zevende plaats noteerden. Gustaph kreeg liefst drie keer twaalf punten van de vakjury’s uit Australië, Georgië en Griekenland. De kijkers thuis waren iets minder fan van Gustaph en hadden 55 punten voor hem veil.

In totaal eindigde Gustaph dus op de zevende plaats. Dat is het tweede beste resultaat voor een Vlaamse inzending ooit, na Tom Dice en ‘Me and my guitar’ uit 2010. De drie landen die het klassement afsluiten zijn Servië (30 punten), het Verenigd Koninkrijk (24 punten) en Duitsland (18 punten).

De Belgische vakjury, met onder meer de twee vorige Vlaamse Songfestivalinzendingen Alex Callier (Hooverphonic) en Sennek, gaf twaalf punten aan Oostenrijk, tien punten aan Israël en acht punten aan Zweden.

Ode aan Oekraïne

In de finale van het 67ste Eurovisiesongfestival in Liverpool traden 26 landen aan. De show stond voor een groot deel in het teken van Oekraïne, het land dat vorig jaar won met ‘Stefania’ van Kalush Orchestra, maar door de oorlog met Rusland de grootste liedjeswedstrijd ter wereld niet kon organiseren. Zo waren er naast Kalush Orchestra ook nog (korte) gastoptredens van de Oekraïense ex-Songfestivaldeelnemers Go_A, Jamala, Tina Karol en Verka Serduchka. Als intervalact zong de Nederlandse oud-winnaar Duncan Laurence ‘You’ll never walk alone’ ter ere van Oekraïne, terwijl zangeres Ruslana meezong via videoverbinding vanuit Kiev. Dit jaar eindigde Oekraïne zesde, met het nummer ‘Heart of steal’ van de groep Tvorchi.

Rusland was voor het tweede jaar op rij uitgesloten van deelname. Toch was het op de achtergrond aanwezig, want opvallend veel nummers verwezen dit jaar naar de oorlog. ‘Mama SC!’, van de groep Let 3 uit Kroatië, een bonte parodie op machtshebbers à la Poetin inclusief kernraketten, eindigde op de 13de plaats. Met zijn eerder sentimentele antioorlogsballade ‘Watergun’ strandde de Zwitserse zanger Remo Forrer op de 20ste plaats.

Volgend jaar vindt het Eurovisiesongfesival dus plaats in Zweden, precies 50 jaar nadat ABBA het festival won met ‘Waterloo’.

