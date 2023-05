Standard geeft dubbele bonus in het slot helemaal weg tegen Westerlo

Met nog drie wedstrijden te spelen telt Standard nu zeven punten achterstand op AA Gent, dat nog één overwinning nodig heeft voor groepswinst. Game over dus.

In Luik hadden ze stiekem gehoopt dat AA Gent in de vooravond punten zou laten liggen op bezoek bij Cercle. Niet dus. Orban en Cuypers hakten de Vereniging in de pan (0-4), waardoor alleen een overwinning Standard nog in de running kon houden voor groepswinst.

Zoals verwacht stond bij de thuisploeg de jonge verdediger Ibe Hautekiet (20) voor het eerst aan de aftrap als vervanger van de geblesseerde Bokadi. Ohio kreeg de voorkeur op Emond in de spits. Bij Westerlo ontbrak Kyan Vaesen voor de tweede week op rij. De Looienaar kampt met een spierblessure en werd in de spits vervangen door het duo Dorgeles-Matsuo.

Vroege voorsprong na lange VAR-check

Net als in de competitiewedstrijd in maart (2-0) ging Standard van in het begin hoog pressen op de Westelse verdediging. Dat resulteerde eerst in een gele kaart voor Ohio (na een late tackle op Perdichizzi), maar een minuutje later ook in een vroeg openingsdoelpunt. Na zwak uitverdedigen van de bezoekers pakte Standard uit met een knap driehoekje Dønnum - Ohio - Zinckernagel met de Deense topschutter als eindstation (1-0). Een fraaie goal die een deel van zijn glans verloor omdat de VAR maar liefst vier minuten nodig had om het doelpunt te valideren.

Foto: BELGA

De eerste helft was al halfweg voor Westerlo daar iets tegenover stelde. Van Den Keybus en Jordanov kregen twee goede kansen in de zestien, maar hun schoten misten precisie. Aan de overkant mikten Cimirot en Ohio wel binnen het kader, maar veel problemen leverden hun pogingen niet op voor Bolat. Net voor het rustsignaal kwam Westerlo nog dicht bij de gelijkmaker. Vrijgespeeld door Chadli ging Dorgeles zijn kans vanuit een scherpe hoek. Het schot van de Malinees ging maar een centimetertje naast de verste paal.

De tweede helft begon met twee wissels langs Luikse kant. Zinckernagel en Fossey bleven geblesseerd in de kleedkamer, Laursen en Balikwisha waren hun vervangers. Zonder zijn Deense sterkhouder moest Standard het spel ondergaan en versierde Westerlo de ene kans na de andere. Van Eenoo trapte een hoekschop in één tijd naast en een poging van de bedrijvige Dorgeles strandde op de benen van Bodart. Standard loerde op de tegenaanval. Een doorsteekpass van Balikwisha werd door de ingevallen Emond naast gezet en ook een schot van Perica, nog een vroege invaller, belandde in het zijnet.

Onwaarschijnlijke slotfase

De kansen bleven elkaar in sneltempo opvolgen. Op voorzet van De Cuyper bewees Dorgeles dat koppen niet zijn specialiteit is: Bodart zag het vangballetje graag komen. Niet alleen bij de bezoekers was de afwerking ondermaats, ook Standard bleef met kansen morsen. Na voorbereidend werk van Dønnum mikte Perica een vrije schietkans pal op Bolat. Een kwartier voor tijd kreeg Sclessin dan toch het tweede doelpunt waar het zo naar snakte. Balikwisha zette Emond alleen voor doel die de kans deze keer niet liet liggen (2-0).

Match gespeeld? Niet helemaal. Zowel De Cuyper als invaller Yow troffen eerst nog de paal en in de blessuretijd bezorgde Westerlo het thuispubliek nog een ijskoude douche. Jordanov trapte in de 91e minuut de aansluitingstreffer voorbij Bodart (2-1) en in de allerlaatste minuut van de extra tijd schoot Van Den Keybus de gelijkmaker los in de winkelhaak (2-2).

Extreem zuur voor Standard dat in vijf minuten tijd een zekere zege uit handen gaf en zo ook zijn laatste kans op Europees voetbal voor volgend seizoen verspeelde. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft AA Gent genoeg aan één overwinning om zeker te zijn van het laatste Europese ticket.

Standard: Bodart - Dussenne, Hautekiet, Laifis - Fossey (46‘ Balikwisha), Cimirot, Melegoni, Dønnum (90’ Mawete) - Canak (57‘ Perica), Zinckernagel (46’ Laursen) - Ohio (57‘ Emond).

Westerlo: Bolat - Jordanov, Perdichizzi, Neustädter, De Cuyper - Van Den Keybus, Madsen (87‘ Seigers), Van Eenoo (87’ Gumuskaya), Chadli (78‘ Dierckx) - Matsuo, Dorgeles (87’ Yow).

Doelpunten: 9‘ Zinckernagel (Ohio) 1-0, 76’ Emond (Balikwisha) 2-0, 92‘ Jordanov 2-1, 95’ Van Den Keybus (Jordanov) 2-2

Gele kaarten: 7‘ Ohio (tackle), 48’ Jordanov (tackle)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Laforge

Toeschouwers: 14.543