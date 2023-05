Gustaph pakte het Songfestivalpodium in, herbekijk hier zijn finale-optreden

Onze landgenoot Gustaph trad als zestiende aan in de finale van het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Hij gaf een feilloos optreden dat op veel enthousiasme kon rekenen in de zaal. Herbekijk hier zijn optreden.

Met zijn aanstekelijke energie en feelgoodnummer trok de 42-jarige zanger meteen de aandacht. De visueel sterke act begon met Gustaph in zwart-witsilhouet, waarna hij afdaalde van een grote showtrap en het kleurrijke discofeestje pas écht begon. Het was heerlijk om te zien hoe Gustaph en zijn drie zangeressen, onder wie Sandrine, genoten op het podium. Hun stralende glimlach spatte van het scherm, wat het onmogelijk maakte om er als toeschouwer niet vrolijk van te worden.

In de laatste minuut van de slim opgebouwde act dook bovendien PussCee West op, een vogue-danser uit New York, voor een knap gechoreografeerde finale. In al zijn ambitie was dit een zeer on-Vlaamse act op het Songfestival, maar kijk: that’s how you put on a show. Dat vond ook het publiek in de arena in Liverpool, dat bijzonder enthousiast applaudisseerde. En dat vinden ook de bookmakers, die Gustaph momenteel peilen op de elfde plaats.

De Zweedse zangeres Loreen (‘Tattoo’) en de Finse zanger Käärijä (‘Cha cha cha’) zijn de topfavorieten op de eindzege. Om één uur vannacht kennen we de uitslag.

