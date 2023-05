Viruswaanzin is ermee gestopt, maar daarmee is het wantrouwen niet weg

Geen betoging, geen persbericht, maar ‘een rehabilitatie van de kritische stemmen’. Daarmee heeft de vzw Viruswaanzin er een punt achter gezet in een aula van de Gentse universiteit. Tegenspraak was er niet, zoals rector Rik Vandewalle had gehoopt. Wel vragen van het genre ‘hoe kunnen journalisten hun kinderen nog in de ogen kijken?’