Roglic zet Evenepoel bergop onder druk

De 22-jarige Ben Healy heeft de allergrootste zege uit zijn jonge carrière beet, na een indrukwekkende solo. Primoz Roglic liet Remco Evenepoel in de laatste kilometers achter zich en neemt 14 seconden terug in het klassement.

Het grote publiek leerde de eeuwige aanvaller Ben Healy kennen met zijn tweede plaats in de Brabantse Pijl en zijn tweede stek in de Amstel Gold Race. Toch kwam hij niet uit de lucht gevallen want einde maart won de in Birmingham wonende Ier de GP Industria & Artigianato in Larciano en ook al een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Maar zijn vijfde profzege ooit is de allermooiste.

Ben Healy speelde al op de eerste doortocht van I Capuccini open kaart. De Ier met de Zuid-Amerikaanse looks ging beestig hard weg op deze kuitenbijter van 2,8 km die gemiddeld 7,9 procent steeg. Het was een heuvel die dicht tegen de hellingen van Luik-Bastenaken-Luik aanleunt. In La Doyenne viel hij net naast het podium.

Niemand van het dozijn medevluchters was tegen zoveel geweld bestand.