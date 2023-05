Groen: ‘Tijd dat grote vervuilers aangepakt worden’

‘We moeten stoppen met steeds naar elkaar te wijzen’. De covoorzitters van Groen vinden dat de klimaatproblematiek ‘bij de bron’ moet worden aangepakt, en dat zijn ‘de massavervuilers’, klinkt het op het partijcongres.

Volgens een persbericht kwamen meer dan 500 leden van Groen samen op het congres Code Groen. Dat congres is het inhoudelijke sluitstuk van het vernieuwingstraject van de partij. Het formuleert een 50-tal concrete voorstellen ‘die het leven van elke Belg eerlijker en beter zullen maken’.

Groen wil een einde aan eeuwigdurende milieuvergunningen voor grote vervuilers. De partij wil ook mensen financieel helpen om hun woningen te renoveren. ‘Iemand die nu moeite heeft met zijn facturen te betalen, heeft al helemaal geen geld om het huis te isoleren of zonnepanelen te leggen. Net daar moet de overheid op inzetten,’ zeggen covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout. Tegen 2050 moet voor Groen iedereen in een volledig energiezuinige woning kunnen wonen. Daarvoor wil de partij een renovatievoorschot in het leven roepen, afhankelijk van het inkomen, dat pas terugbetaald moet worden wanneer de woning wordt verkocht.

Groen wil het imago kwijt van de partij die met opgestoken wijsvinger de mensen op kosten jaagt. In haar speech wees Nadia Naji erop dat het idee van de ‘ecologische voetafdruk’ een uitvinding is van oliegigant BP. ‘Zij betaalden 250 miljoen dollar om klimaatverandering te framen als een persoonlijk probleem, dat aangepakt moet worden door de consument, om zo de aandacht af te leiden van de verantwoordelijkheid van de grote olie-bedrijven’.

Systeemshift

‘Heel veel mensen dragen hun steentje bij en willen ook echt meer doen’, zei Jeremie Vaneeckhout. ‘Maar om een échte systeemshift te krijgen moeten grote vervuilers meer verantwoordelijkheid nemen’.

In de speeches werd ook de rol van de Groene ministers Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten verdedigd. ‘Petra mest de frauduleuze zaken bij Bpost uit en zorgt voor een duurzame en toekomstgerichte postsector’, zei Vaneeckhout. ‘Dat de gevestigde orde daar niet blij mee is, dat zagen we al vaak. Maar Petra, wij zijn daar wél blij mee.’ En over Minister van Energie Tinne Van der Straeten: ‘Dat de onderhandelingen met Engie nog niet rond zijn, is goed. Dat betekent dat Tinne haar rug recht houdt tegen de weerstand van Engie in. Maar wees maar zeker, ook Tinne biedt weerstand. En Tinne, wij zijn daar wél blij mee.’

