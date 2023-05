Fietser (51) sterft bij aanrijding

Een 51-jarige fietser is zaterdagochtend in Oudenburg, in West-Vlaanderen, frontaal aangereden door een automobiliste. De man werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar.

De hulpdiensten kregen zaterdagochtend een melding binnen van een zwaar verkeersongeval in Oudenburg. Een 51-jarige man reed met zijn fiets richting de vaart komende van het centrum in Oudenburg toen het ter hoogte van de Abdijhoeve verkeerd liep. Een automobiliste, geboren in het jaar 1964, week van haar rijvak af en reed de fietser frontaal aan. De vrouw was eerder die dag door haar werkgever naar huis gestuurd, omdat de vrouw zich niet goed voelde. Mogelijk werd de vrouw dus onwel achter het stuur, al moet dat nog blijken uit het verslag van de verkeersdeskundige.

De rijbaan werd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Foto: Celina Cazzetta

Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. De baan werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De politie voorziet in een omleiding.