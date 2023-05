Een helikopter vloog wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel en enkele ploegmaats zaterdag naar hun hotel na te finishen op de Gran Sasso in de Ronde van Italië. De Internationale Wielerunie UCI veroordeelde het helikoptervervoer in een verklaring.

De transfer werd aangeboden door de Giro zelf en was tegen betaling. Om wat extra recuperatietijd te winnen, had Soudal Quick-Step gebruikgemaakt van de helikopter.

Maar de UCI fluit de Giro nu terug: ‘Helikoptervervoer gaat in tegen de beginselen van fair play en de maatregelen voor een gelijke behandeling bij het vervoer van de ploegen naar hun hotels. Bovendien druist het gebruik van een helikopter in tegen het principe om de ecologische voetafdruk te verlagen’. De Wielerunie vermeldde nog dat het de nodige maatregelen en sancties zal nemen om de praktijk in de toekomst te vermijden.

Naast Evenepoel namen ook zijn Belgische ploegmaats Ilan van Wilder en Louis Vervaeke, de Italiaan Mattia Cattaneo en de Tsjech Jan Hirt plaats in de helikopter.

