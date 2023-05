Wie dit weekend nog een stukje geschiedenis wil meepikken, moet in Rotterdam zijn. De Götheborg of Sweden, het grootste varende houten zeilschip ter wereld, ligt er aangemeerd. Het schip doet verschillende Europese steden aan en is nog tot en met zondag te bezoeken.

Het schip is een replica van het koopvaardijschip dat in de achttiende eeuw toebehoorde aan de Zweedse Oost-Indische Compagnie. Het schip voer toen naar het Verre Oosten om afgeladen terug te keren naar zijn Zweedse thuishaven Göteborg. Toen het schip in 1745 voor de derde keer terugkeerde uit China leed het schipbreuk toen Göteborg al in zicht was.

