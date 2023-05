Overwegend zonnige start, later kans op onweer

Het weekend start zaterdag na het lokale ochtendgrijs overwegend zonnig. In de namiddag zijn er lokale onweersbuien mogelijk, hoofdzakelijk ten zuiden van Samber en Maas, met mogelijk flink wat neerslag op korte tijd. Hat meldt het KMI.

Het weekend start zaterdag na het lokale ochtendgrijs overwegend zonnig, zegt het KMI. In de namiddag zijn er lokale onweersbuien mogelijk, hoofdzakelijk ten zuiden van Samber en Maas, met mogelijk flink wat neerslag op korte tijd. ‘s Avonds kunnen die onweersbuien het centrum van België bereiken. Het is wel behoorlijk warm met plaatselijke maxima tot 21 of 22 graden. Aan zee is het frisser, tot zo’n 15 graden, de wind trekt er aan tot vrij krachtig.

Zaterdagnacht wordt het droog en vaak lichtbewolkt. Op het einde van de nacht is er kans op plaatselijke lage wolken of enkele mistbanken. De minima liggen tussen 5 en 11 graden.

Ook zondag is het eerst, na het lokale ochtendgrijs, overwegend zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich, met uitzondering van het westen en het noordwesten, stapelwolken waaruit over het zuidoostelijk deel van het land nog enkele plaatselijke (onweers)buien kunnen vallen. De maxima schommelen tussen 15 graden aan zee en 21 graden in de Kempen.

Vanaf maandag neemt de bewolking en kans op regen weer toe en wordt het opnieuw frisser.