De auteur Tom ­Lanoye (64) wordt woensdag verheven tot ‘Chevalier des Arts et des Lettres’ in Frankrijk, of ridder in de orde van de kunsten en de letteren. Daarmee eren de Fransen kunstenaars met bijzondere verdiensten. Enkele andere Belgen gingen Lanoye al voor, zoals acteur Matthias Schoenaerts, musicus Björn Schmelzer en zangeres Axelle Red. (kls)