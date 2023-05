Zang, vet en actie

1 Eurovisiesongfestival

VRT 1, 20.55-0.55 uur

Dit is het, de grande finale van het Songfestival. Wie gaat dit jaar met de eer en de meeste douze points lopen? De bookies zetten al weken in op Zweden, maar alles kan op deze hoogmis van de kitsch. Wij sluiten alvast Finland niet uit, want hun ‘Cha cha cha’ is verdomd aanstekelijk.

2 Junior bake off Vlaanderen

Play 4, 20.10-21.15 uur

Vlamingen zien bakken, op een of andere manier worden wij daar zo rustig van. En in de junior-versie kinderen zien bakken, is nog veel leuker. In deze moederdag­special ­vetten vier BV’s het bakblik in, daarin bijgestaan door zoon/zus/vriend. Krijgt u daar ook zo’n honger van?

3 Guardians of the galaxy

VTM 2, 20.25-22.40 uur

Zwijg ons van Marvel-films, maar voor Guardians of the ­galaxy maken we een uitzondering. Omdat Chris Pratt erin zit, maar vooral omdat deze film eerder een ­geslaagde sf-komedie is dan een domme actiefilm.