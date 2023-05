Geen afscheid nemen

1Will Tura, hoop doet leven

VRT 1, 20.40-22.10 uur

Optreden doet de Keizer van het Vlaamse lied niet langer. Deze documentaire van Dominique Deruddere uit 2018, met Jan Decleir als verteller, geeft een inkijk in het leven van de zanger, die altijd erg gesteld was op zijn privacy. Hoe groeide hij uit van Tuurke de cowboy tot Will Tura?

2The masked singer in concert

VTM, 19.55-21.25 uur

Voor wie nooit genoeg krijgt van kijkcijferhit The masked singer zendt VTM het liveconcert vol masker­gekheid uit dat in april plaatsvond in het Sportpaleis. Dat Champignon erbij is, spreekt voor zich. Maar wie zit er in dat Jens Dendoncker-pak?

3De mol

Play 4, 20.00-21.20 uur

Nog zo’n uitzending voor mensen die geen afscheid kunnen nemen van een afgelopen programma. In deze ­reünieaflevering blikken de kandidaten terug op hun avontuur en krijgen we te zien hoe de mol haar mollig­heden uithaalde.