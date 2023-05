Groen verschrompelt, kopstukken noch thema’s kunnen verleiden

Oude demonen duiken weer op. De verkiezingen naderen en Groen ziet – na een federale regeringsdeelname – de kiesdrempel opnieuw akelig dichtbij komen.

De Stemming De Stemming is een onderzoeks­project van de Universiteit Antwerpen en de VUB, die in opdracht van De Standaard en VRT.Nws de polsslag van de Vlaamse kiezer voelen.

‘Het lijkt wel of er een bodem is waar we niet doorzakken’, klonk het de voorbije jaren steevast bij Groen. Ondanks alle ­tegenslagen peilde de partij wel minder dan de 10,1 procent van de Vlaamse verkiezingen in 2019, maar bleef ze constant boven de 9 procent zweven. Dat leverde de gemoedsrust dat Groen het ­regeringstrauma uit 2003 niet zou herbeleven. Bij die verkiezingen werd het toenmalige Agalev van de kaart geveegd.

Maar nu blijkt dat Groen door de bodem van 9 procent is gezakt. De partij haalt maar 7,9 procent, een significant verlies tegenover de verkiezingsuitslag van 2019. Ze is zo de kleinste partij in Vlaanderen en komt in de buurt van de wettelijke kies­drempel van 5 procent. Stemmen lekken weg naar de PVDA en vooral Vooruit. Zelfs de N-VA slaagt ­erin om Groen-kiezers te verleiden. Als de partij toch wat nieuwe kiezers binnenhaalt, ­komen ze vooral van CD&V.

De champagne zal dit weekend dus niet knallen tijdens het ­congres Code Groen. De partij hoopt daar voorgoed komaf te maken met het imago van het opgeheven vingertje en een ruimer palet thema’s dan de klassiekers aan te boren. Maar de kar keren zo dicht bij de verkiezingen, is niet evident. Voorlopig zijn er weinig lichtpuntjes. De thema’s milieu en klimaat kleven aan Groen, maar worden door de kiezers als weinig belangrijk bestempeld. Bovendien heeft energie sterk aan belang ingeboet. Met de belangrijkste thema’s – migratie en economie – wordt Groen dan weer niet geassocieerd.

Een groter pijnpunt is dat Groen geen kopstukken heeft die de kiezer appelleren. De jongste weken haakten met Björn Rzoska, Elisabeth Meuleman, Barbara Creemers en Juan Benjumea al vier parlementsleden af voor de nationale verkiezingen in 2024. Mogelijk volgen er nog: parlementsleden met een lange staat van dienst – zoals Kristof Calvo of Wouter De Vriendt – moeten de komende weken een uitzondering vragen aan de leden om in 2024 te mogen strijden voor een verlengd mandaat in het parlement.

Boegbeeld en vicepremier ­Petra De Sutter staat pas op de tiende plaats in de poppoll. En dan is het nog afwachten of ze zonder kleerscheuren het Bpost-debacle overleeft. Dinsdag maakte ze in het parlement alvast een degelijke indruk.

Rel van de dag

Minister van Energie Tinne Van der Straeten staat pas op de twintigste plaats. En van het ­nieuwe voorzittersduo – Jeremie Vaneeckhout en Nadja Naji – is geen spoor te bekennen. Groen viel de kiezer in de weken voor de bevraging in de media het minst op van alle partijen. De Stemming werd wel afgenomen nog voor de Bpost-affaire openbarstte.

De ministers van Groen – Elke Van den Brandt, De Sutter, Van der Straeten – en covoorzitter Naji verzetten zich vrijdagochtend nog in een opiniestuk op sociale media tegen het deelnemen aan ‘de-rel-van-de-dag gelanceerd door een politicus die uit is op extra aandacht’. Beleid wordt op de lange termijn gevoerd, met compromissen. ‘Natuurlijk willen wij een electoraal sterke partij, maar het succes van het huidige beleid kan er niet aan worden afgemeten’, schrijven ze. Om verder aan dat beleid te kunnen deelnemen moet de partij wel groot genoeg blijven. Het doel van de covoorzitters om beter te doen dan in 2019, wordt een heikele klus.

Lees ook