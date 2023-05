PS-staatssecretaris Dermine over Bouchez: ‘Het meest trieste is de negatieve impact op het imago van Wallonië’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Luie Waal

Er is al bijzonder veel inkt gevloeid over de roemloze ondergang van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het VTM-programma Special forces. Maar PS-staatssecretaris Thomas Dermine komt er toch nog even op terug op de sociale media. ‘Het meest trieste aan heel de heisa is de negatieve impact op het imago van de Walen en van Wallonië in Vlaanderen’, zegt hij.

Dermine verwijst daarbij naar de podcast van het Nieuwsblad waarin hoofdredacteur Liesbeth Van Impe nog eens terugkwam op Bouchez: ‘Hij wilde tonen dat hij dé man was. Hij verbeeldde helaas de karikatuur van de luie Waal’. Zelf benadrukt Dermine dat hij juist regelmatig in Nederlands uitleg komt geven op de Vlaamse zenders om het Waalse imago toch wat te verbeteren. ‘Dus ja, deze zotternij ergert mij wel een beetje.’

Artsen-quoi?

Om de hele saga rond de artsenquota te begrijpen, moet je stilaan langer gestudeerd hebben dan een chirurg. Het hele principe van de artsenquota is dat er een afgesproken aantal dokters kan afstuderen zodat ze werkzekerheid hebben én zodat de maatschappij de kosten voor de opleiding kan blijven dragen. Maar de afspraken over die specifieke quota worden stilaan een vreemd soort cijferdans.

Zo zette de federale regering zojuist het licht op groen voor de artsenquota voor het jaar 2029. Voor Wallonië volgde de regering het advies van de officiële planningscommissie, maar voor Vlaanderen wordt het voorgestelde quotum nog met honderd verhoogd. Daarmee wil de regering tegemoetkomen aan de verzuchtingen van Vlaanderen.

Over de aanwezigheid van Dermine in de Vlaamse tv-studio’s absoluut geen klachten. Zijn Nederlands is trouwens uitstekend. Maar zijn voorzitter Paul Magnette is toch een ander paar mouwen. Hij blijft bijzonder moeilijk bereikbaar voor de Vlaamse tv en zijn laatste interview in Dag Allemaal deed het imago van de Walen ook geen deugd.

• Magnette flink op de korrel genomen na grap in Dag Allemaal

Een paar maanden geleden confronteerde Dag Allemaal Magnette met het cliché van de luie Walen. De PS-voorzitter verkoos te antwoorden met een parabel, of beter, een grap. Om uiteindelijk te concluderen: ‘Walen genieten graag van het leven. Is dat zo verkeerd?’ Het leverde hem meteen een storm aan Vlaamse kritiek op.

De honderd extra artsen moeten er volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor zorgen dat Vlaanderen het historisch opgebouwde tekort aan kandidaat-artsen in Vlaanderen sneller kan afbouwen. Eerder deze week lieten de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA en CD&V nog weten dat ze volledig van de federale quota af willen om het artsentekort te kunnen wegwerken.

Maar het gaat binnen de Vlaamse regering ook over het principe. Zo hield de nieuwe regeling er rekening mee dat Vlaamse artsen sneller werken dan Waalse artsen. ‘Dit tast de geloofwaardigheid van de artsenquota aan’, klaagde de regering vorige maand nog in een brief aan Vandenbroucke. De kans is klein dat de plooien nu volledig gladgestreken zijn.

