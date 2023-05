Twee personen vechtpartij Zaventem in verdenking gesteld

Een 22-jarige man uit Molenbeek is donderdag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor doodslag en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij was de derde persoon die op de sporen viel tijdens de vechtpartij in het station van Zaventem, waarbij één persoon stierf en één persoon zwaargewond raakte. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde vrijdag in een persmededeling.

Vrijdag werd ook nog een 21-jarige man uit Molenbeek in verdenking gesteld wegens opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Gelet op het geheim van het onderzoek zal hierover voorlopig geen verdere informatie worden verschaft.

Eerder waren drie andere personen in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter, maar zij worden niet meer beschouwd als verdachten voor de vechtpartij op het spoor.

Vorige week vrijdagnamiddag was er een grote vechtpartij tussen verschillende groepen jongeren in de omgeving van het station van Zaventem. De vechtpartij verplaatste zich naar het station zelf en bij de schermutseling vielen drie personen op de treinsporen, net toen een hogesnelheidstrein aankwam. Een 22-jarige man uit Etterbeek overleefde de aanrijding met de trein niet, en een 16-jarige uit Brussel raakte zwaargewond, maar is intussen buiten levensgevaar. De derde persoon kon tijdig de sporen verlaten.