Vroege vluchters krijgen vrije baan

Een ellenlange klim, in de sneeuw. De scène voor een geweldige etappe in de Giro. Maar nee, de favorieten deden letterlijk niks in de zevende etappe en dus baarde de Campo Imperatore een muis. Davide Bais zal het worst wezen. De Italiaan van Eolo-Kometa boekte als vluchter de mooiste zege uit zijn carrière.

Al snel vormde zich een kopgroep van vier renners: Simone Petilli en Davide Bais uit Italië, Karel Vacek uit Tsjechië en Henok Mulubrhan uit Eritrea waren de gelukzoekers van de dag. Maar vier werd al snel drie: voor de landgenoot van Biniam Girmay ging het iets te snel vooraan, Mulubrhan loste geleidelijk aan de rol.

De drie anderen vonden elkaar vlotjes vooraan. Hun voorsprong op het peloton bleef lang boven de tien minuten, zelfs op 40 kilometer van de meet had het trio nog een minuut of elf bonus. Maar vanaf dan was het klimmen à volonté, als het peloton het tempo zou opdrijven, kon alles dus nog.

Maar niemand van de favorieten leek daar echt zin in hebben. Het peloton leek deze rit nooit de intentie hebben om de kopgroep terug te halen. Enkel Team DSM, de ploeg van leider Leknessund, voerde in het peloton een tempoversnelling door. Vluchter Petilli stond namelijk op 7’49” van de maglia rosa. DSM verkleinde het gat tot onder zeven minuten, waardoor hun kopman virtueel terug z’n roze trui binnen bereik had.

Dan leek Soudal Quick-Step het tempo te verhogen in het peloton, niet dus. De ploeg van Remco Evenepoel zette zich gewoon vooraan, maar de verschillen bleven hetzelfde. Met nog 3,5 kilometer te gaan, was de bonus van de koplopers nog steeds boven de zes minuten. De winnaar zat vooraan, dat konden we nu wel met zekerheid zeggen!

Favorieten laten het afweten

Eerst moest de Tsjech Vacek lossen, daarna keerde hij terug en even later viel hij dan zelf aan. Maar het was op bij de jonge renner van Corratec, zijn Italiaanse medevluchters sloten terug aan. Met z’n drieën trokken ze de steile slotkilometer in. Bij alle drie de heren was het helemaal op, maar toch moesten ze ervoor sprinten.

Het was Petilli die op 200 meter van de meet aanging. Vacek moest passen, Bais had wel nog iets over. En hoe: de renner van Eolo-Kometa ging vlotjes over zijn landgenoot en kwam alleen boven op Campo Imperatore. Voor de Italiaan zijn eerste profzege uit z’n carrière.

De favorieten lieten het wat afweten. Wie hoopte dat deze rit voor verschuivingen in het klassement zou gaan zorgen, was grondig mis. Deze bergrit was voor de strijd om het klassement een maat om niets. Met een hele grote groep kwamen alle favorieten samen boven op Campo Imperatore.

Remco Evenepoel sprintte nog naar een vierde plek, Roglic volgde vlotjes in zijn wiel naar plek vijf. Maar dit is vooral een gemiste kans voor wie in het klassement een zaakje wou doen.

Andreas Leknessund behoudt zijn roze leiderstrui, toch iemand in de favorietengroep die vandaag best tevreden kan afsluiten. Al zal Remco Evenepoel natuurlijk ook niet wakker liggen van vandaag, zijn focus ligt op zondag.

