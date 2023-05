De diamantsweduwe Gilberte ‘Gigi’ Ghesquière liet in 2017 haar volledige collectie moderne kunst en 1,26?miljoen euro na aan het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. Nu rijzen vragen bij hoe het museum het geld heeft uitgegeven en hoe de collectie werd geschat.

Op 23 september opent in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) de tijdelijke tentoonstelling Voor Gigi. De ‘Gigi’ in kwestie is Gilberte Ghesquière, die in december 2017 op 92-jarige ...