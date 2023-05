Het misschien-boek van Taylor Swift is eigenlijk van BTS

BTS ligt minstens een jaar op non-actief, maar deze zomer verschijnt een boek over de eerste tien jaar van de K-popsensatie. Dat nieuws maakt een eind aan geruchten dat Taylor Swift een biografie had geschreven.

Sinds de uitgeverij Flatiron Books bekendmaakte dat ze op 9 juli een (auto)biografie uitbrengt waarvan ze alvast een miljoen stuks had gedrukt, kookte de speculatie over. De fans van Taylor Swift hoopten dat zij een bio had gepend, en dat maakte boekhandelaars ongerust: wat als het geen autobiografie van Taylor Swift was, en tienduizenden fans hun geld terug zouden eisen?

Flatiron besefte dat het niet zoals gepland tot half juni kon wachten om meer te vertellen. Om een totale meltdown van Tiktok en de kleinhandel te voorkomen, maakte het bekend dat het boek Beyond the story: 10-year record of BTS heet. Een ‘mondelinge geschiedenis’ van het K-popfenomeen, op basis van interviews die de journalist Myeongseok Kang had met de zeven leden – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V en Jungkook.

Dat is wel degelijk groot nieuws. BTS, de eerste groep uit Zuid-Korea die ook in Noord-Amerika en Europa de hits aan elkaar rijgt, levert de Zuid-Koreaanse economie 3,5 miljard dollar per jaar op. Sinds 2013 hebben de leden negen albums en zes maxisingles uitgebracht, en constant opgetreden. De groep ligt nu stil tot 2025, maar dat is geen vakantie, omdat de leden ondertussen hun militaire dienstplicht vervullen. Daar ontsnapt geen Zuid-Koreaanse man onder de dertig aan, ook geen popster.

Swifties likken hun wonden. Hun idool stopt graag ‘easter eggs’ in haar werk, bonusjes of aanwijzingen dat er nieuws in aantocht is. Maar net zoals bij De mol is dat repertoire ondertussen zo uitgebreid, dat je altijd wel een (foute) hint kunt vinden dat zij bij een project betrokken is.

