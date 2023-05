Bart De Wever en Conner Rousseau populairder dan ooit

De voorzitters van de N-VA en Vooruit zijn met voorsprong de populairste politici van Vlaanderen. Premier Alexander De Croo verliest terrein. Hoe dan ook is de populariteit van politici beperkt.

De Stemming De Stemming is een onderzoeks­project van de Universiteit Antwerpen en de VUB, die in opdracht van De Standaard en VRT.Nws de polsslag van de Vlaamse kiezer voelen.

Door welke politicus voelt u zich op dit moment het best vertegenwoordigd? Die vraag kregen bijna 2.000 deelnemers aan De Stemming, het opinieonderzoek van De Standaard en VRT.Nws voor de kiezen. Ze kregen geen lijst van politici voorgeschoteld, maar schreven spontaan één naam op. Dat levert het scherpste beeld op van welke politici top of mind zijn bij de Vlaamse kiezers, aldus politicologen Stefaan Walgrave (UA) en Jonas Lefevere (VUB), die het onderzoek uitvoerden.



Net als bij de vorige edities van De Stemming valt op dat de populairste politicus eigenlijk … niemand is. 31 procent van de deelnemers voelt zich door geen enkele politicus vertegenwoordigd. Dat hebben ze expliciet vermeld – ze hebben niet zomaar geen antwoord gegeven. Dat was bij de vorige editie van De Stemming ook het geval.

De Wever populairste

Bij degenen die wel een naam opgaven, is N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk de populairste politicus. Hij krijgt wel stilaan stevige concurrentie van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die bij elke editie van De Stemming populairder wordt. Hij steekt zo premier Alexander De Croo (Open VLD) voorbij die nu al voor het derde jaar op rij aan aanhang verliest. De Croo dreigt ook door Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, voorbij te worden gestoken.

Groen en CD&V hebben geen boegbeelden

Die vier politici – De Wever, Rousseau, De Croo en Van Grieken – zijn duidelijk het kwartet met de grootste aanhang. De rest moet het doen met de kruimels. Dat is vooral pijnlijk nieuws voor CD&V en Groen die geen boegbeelden meer hebben die breed appelleren. Meer zelfs, in de subtop is PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw zelfs de meest genoemde politicus. Hij staat in de ranking op 5. Pas dan volgt Vlaams minister Hilde Crevits van CD&V. Van een grote populariteit bij CD&V-hoop Sami Mahdi is voorlopig niet veel te merken. Hij zit net niet in de top-20. De eerste Groen-politica is Petra De Sutter op tien, maar dan zitten we echt al in de kleine cijfers.