Camille Saint-Saëns componeerde tijdens zijn carrière dertien opera’s, maar slechts één daarvan, Samson et Dalila, wist een vaste stek in het huidige canonrepertoire te veroveren. Aan het eind van de 19de eeuw was dat nog anders, toen ook een ander meesterwerk van de Franse componist furore maakte over grote delen van Europa. De Munt haalt Henry VIII onder het stof vandaan.