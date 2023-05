Gevaarlijkste criminelen kunnen langer opgesloten blijven

‘We zien te vaak dat gevaarlijke psychopaten en mensen met diepgewortelde seksuele stoornissen nog vrijkomen zonder dat ze succesvol behandeld zijn.’ Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Veroordeelden met dat profiel kunnen straks een bijkomende beveiligingsmaatregel opgelegd krijgen.

Soms zitten seksuele delinquenten hun straf gewoon volledig uit, zodat ze zich niet moeten schikken naar voorwaarden zoals therapeutische begeleiding. Het is een doorn in het oog van wie seksueel geweld bestrijdt. Ook al gaat het om uitzonderingen, het houdt een risico in voor de veiligheid van de maatschappij. Eens hun opsluiting ten einde is, dreigen die seksuele delinquenten te hervallen. Steve Baekelmans, de moordenaar van de studente Julie Van Espen, zat bijvoorbeeld jaren geleden een straf wegens zedenfeiten volledig uit. Ook ‘campusverkrachter’ Robbie G. herviel anderhalf jaar nadat hij was vrijgekomen.

Om die zwaarste profielen toch zo lang mogelijk op te volgen, komt er een extra beveiligingsmaatregel. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Zo’n maatregel houdt in dat de zeer gevaarlijke veroordeelden op het einde van hun straf en na een eventuele terbeschikkingstelling, of tbs, (wat al een verlenging is) toch nog langer opgesloten blijven. Die verdere detentie zal plaatsvinden in een gesloten psychiatrische inrichting zoals een Forensisch Psychiatrisch Centrum, waarvan er een in Gent en een in Antwerpen staat. De extra beveiligingsmaatregel maakt deel uit van een bredere hervorming van het Strafwetboek, die nu naar het parlement gaat.

Na terbeschikkingstelling

Als voorbeeld van veroordeelden die in aanmerking komen voor de maatregel, geeft het kabinet-Justitie ‘moordenaars met psychopathische stoornissen of serieverkrachters voor wie op dit moment geen effectieve behandeling bestaat, maar ook niet onder de interneringscriteria vallen’. Een internering wordt toegepast bij personen die feiten hebben gepleegd, maar ook lijden aan een psychiatrische problematiek.

Daders met dat profiel, kunnen na hun gevangenisstraf al ter beschikking worden gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Die volgt de veroordeelde op, legt bijkomende voorwaarden op en kan iemand ook langer in de gevangenis houden. Maar zo’n terbeschikkingstelling is van bepaalde duur. ‘Voor sommige gevallen is een extra maatregel noodzakelijk’, luidt de motivatie. ‘Het komt voor dat er voor bepaalde veroordeelden nu nog geen effectieve behandeling bestaat, waardoor er bij vrijlating een te grote kans bestaat op herval en nieuwe slachtoffers.’

Een rechter kan de beveiligingsmaatregel opleggen bij het uitspreken van een nieuwe veroordeling. Personen die al zijn opgesloten, zullen er niet onder kunnen vallen. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Het moet onder meer gaan om een gevangenisstraf van minstens vijf jaar en de veroordeelde moet lijden aan een ernstige psychiatrische aandoening waardoor men niet ontoerekeningsvatbaar is, want dat zou leiden tot een internering. Het kan ook alleen in combinatie met een voorafgaande terbeschikkingstelling. De veroordeelde zal ook voor observatie worden opgenomen in een klinisch centrum.

Eens de straf en terbeschikkingstelling ten einde zijn, zal de veroordeelde worden opgevolgd door de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij. Die buigt zich vandaag al over de interneringsdossiers. Er is beroep mogelijk tegen een beslissing van die Kamer, en elk jaar moet die opnieuw beslissen over de beveiligingsmaatregel. ‘De betrokkene krijgt ook zicht op uitvoeringsmodaliteiten of een behandeling in een minder beveiligde omgeving als het risico op recidive ernstig vermindert of er in de toekomst toch een behandeling mogelijk zou zijn’, zegt het kabinet-Justitie.

Lees ook