‘Moord? In de jaren 70 gebeurde dat niet’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Onder meer over drinkbaar varkensbloed en ‘snel vel’. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Je hebt een goede kennis van rondhangen, niks doen en kopjes geven.’

Dit is niet de Antwerpse schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) die op zoek is naar een kunstenaar, het is haar Brugse collega Nico Blontrock (CD&V) die aan het woord is. Hij zoekt weliswaar geen kunstenaar, maar een kat voor het Volkskundemuseum. (in het Nieuwsblad)

‘Ik denk dat wij de schoonste tijd hebben meegemaakt: de jaren 70. Moord, dat gebeurde allemaal niet.’

In de tijd van Roger De Vlaeminck was alles beter: de renners waren beter, zijn benen waren beter, de trainingen waren beter, de modder van het veldrijden was beter, de wijn was beter en de samenleving was zoveel beter dat er zelfs geen moorden werden gepleegd. Zou al dat roze van de Giro ook de blik van De Vlaeminck wat bijkleuren? (in het Nieuwsblad)

‘Bij Bpost zit er geen lijk in de kast, maar een heel kerkhof.’

In de tijd van Roger De Vlaeminck zou er van een lijk bij Bpost natuurlijk geen sprake geweest zijn, laat staan van een kerkhof. (een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van Bpost)

‘Het smaakt naar water. Goed water.’

In de tijd van Roger De Vlaeminck werden er geen cadeaus uitgedeeld en konden de toprenners elkaars bloed wel drinken. Spijtig dat ze toen nog niet hadden uitgevonden hoe je uit bloed water kunt distilleren. Zo mocht West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé deze week al eens proeven van water gefilterd uit gerecycleerd varkensbloed. (in De Standaard)

‘Ik heb er buikpijn van.’

Hier is niet Carl Decaluwé aan het woord nadat hij water uit varkensbloed heeft gedronken, maar Ahold Delhaize-ceo Frans Muller, die moet vaststellen dat van elke euro die bij Albert Heijn of Delhaize werd uitgegeven, de groep in het eerste kwartaal maar 2,8 cent overhield.

‘Denk je nu echt dat mensen niet op mij zullen stemmen omdat ik geen auto door de woestijn kan duwen?’

In tegenstelling tot wat u zou denken, heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez geen buikpijn overgehouden aan zijn deelname aan Special forces. Het is bij hem misschien niet doorgedrongen dat hij er een absolute modderfiguur sloeg omdat hij zich er gewoon toonde zoals hij is: liever lui dan moe en alleen bekommerd om zichzelf. (in Het Laatste Nieuws)

‘Ik wil in mijn leven enkel nog leuke dingen doen en dat was De Vermeires niet voor mij.’

Jacques Vermeire hield het voor De Vermeires één seizoen vol, Bouchez in Special forces slechts anderhalve aflevering. (in het Nieuwsblad)

‘Noem het gerust zwetend schaken.’

Judoka Dirk Van Tichelt vergelijkt judo met schaken. Dat zou je ook van de politiek kunnen zeggen, maar niet in het geval van Georges-Louis Bouchez, want die laat geen druppel zweet. (op Sporza)

‘Ik ben niet in de politiek gegaan om lammeren te hoeden, wel om leeuwen los te laten.’

De Argentijnse presidentskandidaat Javier Milei zou wel weten wat hij met Bouchez zou doen: er de leeuwen op los laten. (in De Standaard)

‘Ik ben aangevallen door nijlganzen. Terwijl zij op mij afvlogen en ik hen probeerde weg te slaan, struikelde ik over een stronk en bonkte tegen een boom. Vijf daagjes ziekenhuis en een stevig litteken op mijn hoofd.’

Dimitri Leue kreeg dan weer geen leeuwen achter zich aan, maar nijlganzen. (op Instagram)

‘Ik heb eens Ferrari gewonnen, maar ik heb die snel weer verkocht. Een koersvelo kreeg je daar niet in, die moest je helemaal demonteren. Ik kwam zo fier als een gieter toe op mijn eerste koers met mijn Ferrari. Maar ik was thuis wel mijn zadel vergeten.’

Ook in de tijd van Roger De Vlaeminck was het aangenamer rijden als er een zadel op je fiets stond. (in het Nieuwsblad)

‘Ik ga zeker niet beweren dat het “snel vel” van Evenepoel niet bestaat.’

Remco Evenepoel heeft geen Ferrari nodig om snel te rijden, want hij heeft een ‘snel vel’: daarom kan hij in tegenstelling tot andere renners in korte mouwtjes en met een korte broek fietsen. (Bert Blocken, expert sportaerodynamica, in het Nieuwsblad)

‘Remco heeft de armen van een T-rex.’

Wat is het nu: heeft Remco Evenepoel een snel vel, of heeft hij het vel van een logge T-rex? (Victor Campenaerts in het Nieuwsblad)

‘Idealiter zou ik met een boxershort moeten rijden, maar dat is natuurlijk geen zicht.’

Remco Evenepoel zal het zelf wel het best weten: hij heeft dus een snel vel, maar daar zijn ook nadelen aan verbonden. (in het Nieuwsblad)

‘Ineos zal willen tonen dat het ballen heeft, maar wij hebben die ook.’

Louis Vervaecke, ploegmaat van Evenepoel, maakt duidelijk dat ze zich niet zullen laten intimideren. Tip: als Evenepoels ploeg in een boxershort zou fietsen, zouden ze hun ballen nog beter kunnen tonen. (in De Standaard)

‘De humor van Geraint Thomas is ontzettend flauw. Als hij onderweg moppen gaat vertellen, wordt het een heel lange Giro.’

We zullen hier maar geen flauwe moppen over ballen meer vertellen, of het wordt een heel lang artikel.’ (Laurens De Plus in het Nieuwsblad)

‘Als ik bij de koffie een krant opensla en mijn oog valt op een te lang artikel, dan kan dat artikel op zijne kop gaan staan: dan lees ik het niet.’

En om te vermijden dat Gert Verheyen dit artikel niet leest, stoppen we hier. (in het Nieuwsblad)