Northvolt kondigt batterijfabrieken aan in Duitsland en Noord-Amerika

Het Zweedse bedrijf Northvolt wil op hetzelfde moment twee nieuwe batterijfabrieken bouwen in Duitsland en Noord-Amerika. Voor Duitsland is dat een overwinning, want de investering daar was onzeker geworden toen de Amerikanen forse subsidies aankondigden.

De Duitse regering en de lokale overheid in de deelstaat Schleswig-Holstein steunen de gigafabriek in Heide. De Europese Commissie moet die steun wel nog groen licht geven in het kader van de staatssteunregels.

De Duitse steun zal tot ‘een private miljardeninvestering leiden die 3.000 rechtstreekse banen zal scheppen in Heide, en nog duizenden extra in de industrie en dienstensector in de omgeving’, aldus de regering.

Northvolt overwoog om met één fabriek te starten maar mikt nu toch op de bouw van twee fabrieken tegelijk, zo vernam het persagentschap Bloomberg van een bron met kennis van zaken.

De beslissing van Northvolt geeft een boost aan de Europese ambities om concurrentieel te zijn in de snel groeiende industrie rond elektrische wagens.

Het bedrijf kondigde de miljardeninvestering in Heide al meer dan een jaar geleden aan, met als doel de productie eind 2025 op te starten. Die tijdlijn riskeerde in de vuilbak te belanden toen de Amerikanen agressief steun begonnen te geven aan groene technologie als onderdeel van de Inflation Reduction Act. De EU probeert dat te counteren.

