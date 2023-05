Gezocht: de perfecte dosis onvoorspelbaarheid

Op hotel, op restaurant, zelfs voor het containerpark moet je vaak reserveren. Hoe kun je dan nog ruimte maken voor toeval en spontane ontmoetingen? Christiaan Weijts zoekt naar een manier om toch af en toe zomaar aan te waaien.

Vlak voordat we voor een weekendje naar Gent vertrokken, wierp ik een verontruste blik op mijn Google Calendar. Die was voller dan op werkdagen. Subtropisch zwemparadijs: tijdslot om half twee. Hotel: familiekamer geboekt, aankomsttijd vijf uur. Dat charmante pizzarestaurantje: tafel om halfzeven.

En zo ging het maar door. Voor de komende drie dagen lagen allerlei avonturen al wekenlang rotsvast. Het gezinsuitje dreigde te veranderen in een to-dolijst. Maar viel daaraan te ontkomen? Voor de aangenaamste belevenissen moet je reserveren, leert de ervaring. Bij eerdere bezoekjes had ik altijd ‘spontaan’ naar mijn favoriete restaurant in de stad gebeld en de mededeling gekregen dat het ‘spijtig genoeg volzet’ was.

Volzet. Dat woord alleen al, uitgesproken tegen de achtergrond van rumoer en rinkelend bestek, in de klankkast van het hoge pakhuis, wakkerde het verlangen en het gemis nog eens aan. Dat ging me niet weer overkomen. Ik kwam al een maand van tevoren in actie: tafel op onze tweede dag, 19 uur.

De reservatiegekte was al gaande, maar is na het coronaregime compleet. Horecaondernemer Maarten Hinloopen begrijpt het wel. ‘Na corona is reserveren en annuleren steeds makkelijker geworden. Nu zie je dat mensen op twee of drie plekken tegelijk reserveren, en pas op het allerlaatste moment kiezen. Als je dan met allemaal no-shows blijft zitten, is dat een aardige kostenpost.’

Net als in slaap vallen

Sinds ik daarover ging nadenken en praten in mijn omgeving, heb ik ontdekt dat er twee menstypes bestaan. ‘Go with the flow’-adepten versus zij die, zoals mijn buurman, het adagium ‘spontaniteit is overschat’ aanhangen.

De go-with-the-flow’er kan zich tegenwoordig beroepen op allerlei denkers en goeroes die hameren op het belang van onthaasting, speelsheid en het loslaten van de controledrang die onze cultuur kenmerkt. Dan pas kunnen betekenisvolle ervaringen optreden. ‘Resonantie’, noemt de Duitse socioloog Hartmut Rosa het. Resonantie is een betekenisvolle, bezielde relatie ervaren met iets of iemand buiten jezelf. Alleen is dat aangeraakt worden – door kunst, liefde, ontmoetingen – principieel niet af te dwingen, stelt Rosa. ‘Resonantie is fundamenteel onbeschikbaar en werkt net als in slaap vallen: hoe meer we het willen, hoe minder het ons lukt’, schrijft hij in zijn boek Onbeschikbaarheid. Dat is lastig, voor onze soort, die altijd geneigd is tot het willen beheersen, veroveren en bruikbaar maken van alles wat voor onze neus verschijnt.

Zien waar je uitkomt

De zomers van mijn studententijd, eind jaren negentig, stonden in het teken van interrailen. Je spaarde met je bijbaantje voor één tovertreinkaart, en heel Europa lag aan je voeten. Rugzak, tentje. Je zag wel waar je uitkwam.

Ik begrijp dat er voor jongeren van nu weinig magie meer aan zit. Populaire trajecten als Brussel-Londen of de Thalys naar Parijs moet je weken, maanden van tevoren reserveren. Een plek op de camping of in een jeugdherberg vind je in populaire steden niet langer op goed geluk. De onbevangen grand tour krijgt het karakter van een minutieus uitgestippeld parcours.

Wat nu als je onderweg ineens een geliefde ontmoet met wie je dringend een etmaal in Wenen moet doorbrengen? De op-stel-en-sprong-romantiek uit films als Before sunrise (1995) wordt op z’n minst ontmoedigd. Dat authentieke koffiehuis waar de verliefde avonturiers Céline en Jesse neerstrijken? Kom je niet in zonder reservering. Zomaar in een reuzenrad stappen voor zo’n kusscène bovenin? Vergeet het maar zonder eergisteren al aangeschaft skip-the-line-ticket.

Céline en Jesse ervaren de ultieme resonantie, mogelijk gemaakt in een wereld die meegeeft met hun impulsen. In de huidige reserveringssamenleving zouden die op weerstand stuiten, als een demper op al die trillende snaren. Terwijl dat reserveren nu juist een poging is om de wereld beschikbaar te maken, de ervaringen voorhanden te hebben.

Juist wat schaars, vluchtig en nooit helemaal te vatten is – denk aan een zonsondergang – geeft volgens Rosa een grotere kans op een resonantie-ervaring. ‘Dingen waar wij volledig over beschikken, verliezen hun resonantievermogen. Resonantie impliceert dus semibeschikbaarheid.’ Wat totaal beschikbaar is, is levenloos. En de techniek die alles voorhanden maakt, heeft daar mee schuld aan. Vóór de uitvinding van de telefoon ging iedereen spontaan bij elkaar op bezoek. Vóór de sms belde je een halfuurtje van tevoren. Sinds Whatsapp voelt een plotselinge spraakoproep als een inbreuk, en is onaangekondigd bezoek ronduit asociaal.

Hangry tot in je haarwortels

De spontane levenshouding heeft ook een keerzijde. Laisser-faire is prachtig, totdat blijkt dat jij altijd lamlendig op de uitkijk zit tot de laisser-faire-persoon eindelijk eens aanwaait. Of probeer eens met meer dan vier of vijf mensen een avondje lekker onvoorbereid je neus achterna te gaan. Je sjokt steevast geïrriteerd, hangry tot in je haarwortels, mee met de trage kliek, naar dat ene leuke zaakje dat iemand nog kent, altijd in een achterafsteeg op drie kwartier lopen, en dat bij aankomst altijd vol zit.

O ja, in een ideale wereld zwier ik zomaar overal binnen. De overbevolkte, iets minder ideale plekken van onze realiteit, zoals de stadscentra, kennen maar twee smaken: in de rij staan of reserveren. Die rij is een nieuw type onbeschikbaarheid. We zijn te talrijk en, alle crisissen ten spijt, te welvarend. Waar de reservering ooit het teken van exclusiviteit was, confronteert ze je nu met het gegeven dat jij een van de te velen bent, dat jij dezelfde keuzes maakt als al die honderden die jou evenzeer ervaren als sta-in-de-weg. De reserveringsmaatschappij is een noodzakelijk kwaad.

Winnen door niet te willen winnen

In de natuur kan resonantie niet optreden als je alleen maar vluchtige geluidsgolven hebt. Die hebben klankkasten, membranen, snaren of schalen nodig. Of het muzikale wonder zich dan voltrekt, blijft alsnog ongewis, maar je hebt er in elk geval de voorwaarden voor gecreëerd. Zie het als improvisatiekunst. Daar is de spontane vrijheid ook gebaseerd op vaste beperkingen zoals een akkoordenschema.

De kunst is om, eenmaal in je tijdslot aanbeland, alsnog een zo groot mogelijk resonantievermogen te krijgen. Dat is een kwestie van houding. Alert zijn voor het onverwachte.

Ik geloof dat dit in de buurt komt van het Chinese concept ‘wu wei’. Sinoloog Edward Slingerland schreef er een boek over met een titel die het ook aardig samenvat: Proberen niet te proberen (2014). Het opent met de beschrijving van een spel, Mindball, waarin twee spelers via een helm op hun hoofd met gedachten een bal besturen, die reageert op bèta- en deltagolven: alleen door te ontspannen, rolt de bal vooruit. Je wint door niet te willen winnen.

Die paradoxale houding ken ik van ‘inspiratie’. De voorwaarde is dat je je aangenaam en ontspannen voelt – wandelen, douchen, muziek – waardoor je niet langer handelt uit angst en beperking (‘shit, nog maar één uur voor de deadline!’, ‘nog maar één kamer voor deze prijs beschikbaar!’), maar vanuit mogelijkheden en spontaan opwellende voorkeuren, invallen, affecties.

Reserveringen, mits met mate gepleegd, kunnen die houding stimuleren. Juist vanwege het vooruitzicht op een tafeltje in dat voormalige pakhuis konden we zorgeloos de dag bij elkaar improviseren. Het werd een museumbezoek met het toevallig tegengekomen gezin van een vriend van onze zoon, gevolgd door een niet-gereserveerde lunch voor acht personen, door de stad langs winkels slenteren, veel lachen, totdat we, uiteindelijk, daar verschijnen, klokslag zeven uur, zo wu wei als een vlinder.

Tafels vol genieters

Het toeval is ons goedgezind: we krijgen een tafel bovenin in de hoge open ruimte. Door het glazen dak schemert een bijna vollemaan. Van beneden stijgt het heerlijke rumoer op. Ertussen de choreografie van serveersters, obers, schalen zeevruchten, glinsterende cocktails. De manager loopt met een genietende blik langs de tafels vol genieters. Helemaal volzet!

Als ik in mijn stoel iets vooroverbuig over de balustrade zie ik de draaideur beneden. Af en toe zwiept die een clubje gelukszoekers naar binnen die zich bedremmeld bij de ontvangstbalie melden. Ik kan het golfje leedvermaak niet onderdrukken als ze afdruipen met gebogen hoofd. Zo was ik ook ooit, maar inmiddels weet ik beter. De aanwaaiers trekken aan het kortste eind.

