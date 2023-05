Opvolger Elon Musk bij Twitter zou uit de reclamewereld komen

Wie wordt over zes weken de nieuwe ceo van Twitter? De naam die de ronde doet, is Linda Yaccarino, op dit moment verantwoordelijk voor reclameverkoop bij mediareus NBC Universal. Zij heeft haar naam gemaakt in de wereld van tv-reclame.

Elon Musk tweette donderdag dat hij een nieuwe ceo voor Twitter in dienst heeft genomen. ‘Ze zal over ongeveer zes weken starten’, aldus Musk. Hij noemt geen naam, maar een aantal media, waaronder The Wall Street Journal, hebben gemeld dat er vergevorderde gesprekken waren met Linda Yaccarino, chairman global advertising and partnerships bij NBC Universal. Opvallend: Yaccarino is gepokt en gemazeld in de reclamewereld. En in televisie.

Yaccarino zou een sleutelrol hebben gespeeld bij de lancering van de streamingdienst Peacock, die deels met reclame wordt gefinancierd. Ze staat bekend als een harde onderhandelaar.

Onder druk

Sinds de overname van Twitter door Musk zijn de reclame-inkomsten van het bedrijf zwaar teruggevallen. Dat heeft te maken met onzekerheid bij adverteerders over de nieuwe koers van het bedrijf. Er rezen twijfels over zowel de technische stabiliteit van het platform als over de moderatie. Musk heeft de jongste maanden geprobeerd om andere inkomsten te genereren, vooral uit abonnementen (Twitter Blue), maar een overdonderend succes is dat zeker niet.

Musk is ook ceo van Tesla en aandeelhouders van dat bedrijf zetten hem onder druk om daar meer tijd aan te spenderen. In december vorig jaar liet hij de gebruikers van Twitter stemmen in een poll. Een meerderheid vond toen dat hij beter opstapte. Musk reageerde dat er simpelweg geen opvolger te vinden was: ‘Niemand die de job wil, kan Twitter in leven houden’. Maar intussen heeft hij blijkbaar toch iemand gevonden.

Er wacht zijn opvolger een bijzonder uitdagende taak. Volgens marktonderzoeker Sensor Tower hebben van de 100 belangrijkste adverteerders op Twitter vóór de overname 37 niet meer geadverteerd in het eerste kwartaal van dit jaar. 24 andere merken schroefden hun reclamebudget op Twitter terug met 80 procent of meer.

En Musk laat de teugels niet helemaal los: de eigenaar van Twitter zal naar eigen zeggen zelf executive chairman worden en chief technology officer, waarbij hij toezicht zal blijven houden over de ontwikkeling van de Twitter-software. Bovendien worden zijn tweets gelezen door 140 miljoen volgers. Zijn opvolger zal dus voortdurend rekening moeten houden met de wensen en grillen van de wispelturige miljardair.

Tucker Carlson

De keuze voor een ceo uit de tv-sector kan erop wijzen dat het Musk ernst is met zijn plannen voor video op Twitter. Eerder deze week bevestigde hij dat de controversiële tv-maker Tucker Carlson, wiens programma bij Fox News pas is stopgezet, met een uitzending op Twitter zal beginnen. Inmiddels zijn er wel twijfels gerezen over dat programma. Carlson zou contractueel nog tot januari 2025 verbonden zijn aan Fox News, dat hem liever van het scherm wil houden. Elon Musk heeft de voorbije maanden vaak getweet over zijn ambities om van Twitter een plek te maken waar langere video’s worden aangeboden, gratis en tegen betaling.

Musk heeft de jongste maanden ook hints gegeven over plannen om Twitter uit te bouwen tot een ‘super-app’ naar het model van het Chinese Wechat, waarmee je onder meer ook kunt shoppen en betalingen doen. Maar de keuze voor een topvrouw uit de reclame, als dat wordt bevestigd, kan erop duiden dat hij nu eerst die reclame-inkomsten wil herstellen.

Lees ook