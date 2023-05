Adidas zal gecontesteerde Yeezy-sneakers verkopen voor het goede doel

De miljoenen onverkochte Yeezy-sneakers waar Adidas mee zat na de breuk met Kanye ‘Ye’ West, worden dan toch niet vernietigd, maar verkocht. Het sportmerk zal een niet nader bepaald deel van de winst aan het goede doel schenken.

Adidas heeft eindelijk de knoop doorgehakt voor de miljoenen sneakers waar het merk mee achterbleef nadat het Kanye West aan de kant heeft geschoven. De Yeezy-sneakers worden deels verkocht en een deel van de verkoop gaat naar een aantal goede doelen. Dat kondigde ceo Bjørn Gulden donderdag aan op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Adidas.

Adidas ontwikkelde de sneakers samen met Ye. In oktober zette het bedrijf die erg lucratieve samenwerking stop na antisemitische uitspraken van de Amerikaanse rapper.

Het merk bleef vervolgens over met een gigantische berg Yeezy-sneakers ter waarde van 1,2 miljard euro en het hield er een financiële kater aan over. Door de band met Ye door te knippen en de collectie in de koelkast te steken, maakte Adidas voor het eerst in 31 jaar verlies. De Yeezy-collectie was jaarlijks goed voor 10 procent van de omzet van het bedrijf, of 2 miljard euro.

Opsteker voor Ye

Even overwoog Adidas om de onverkochte sneakers te vernietigen. Maar dat lag bijzonder gevoelig, omdat het allesbehalve duurzaam is. ‘De producten verbranden was geen goed idee’, zei Gulden op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Adidas. ‘We willen een stuk van de stock verkopen en geld doneren aan de organisaties die gekwetst zijn door de uitspraken van Kanye.’

Hoe Adidas dat concreet zal aanpakken, om welke goede doelen het gaat en hoeveel geld ze precies zullen ontvangen, kon Gulden nog niet zeggen ‘maar we werken een plan uit’. Voor Ye zelf is de beslissing in ieder geval een financiële opsteker: de Amerikaan ontvangt nog altijd 15 procent royalty’s op de verkoop. Maar net die commissie maakte dat Adidas initieel gewrongen zat met de verkoop.

Ondanks het pijnlijke afscheid had Gulden ook complimenten voor Ye op de aandeelhoudersvergadering: ‘Hoe moeilijk hij ook is, hij is misschien het meest creatieve brein in onze industrie.’ De Yeezy-sneakers zijn sinds de breuk met Ye nog meer in trek en uitgegroeid tot echte collector’s items.

