Komst van Beyoncé legt oud zeer van gratis tickets voor politiek bloot

Op Ticketswap zijn nog 13.000 mensen op zoek naar een kaartje voor Beyoncé komende zondag in het Koning Boudewijnstadion. Dat maakt het extra pijnlijk dat de Brusselse schepenen en gemeenteraadsleden 400 tickets in de schoot geworpen krijgen. De maatregel is niet uitzonderlijk, maar wordt wel opnieuw bevraagd.

Het is niets nieuws, maar omdat de tickets voor Beyoncé zo gewild zijn, komt de maatregel opnieuw onder een vergrootglas: Brusselse schepenen en gemeenteraadsleden krijgen standaard gratis kaarten voor evenementen in het Koning Boudewijnstadion. En dus ook voor het concert van Beyoncé komende zondag. Het zou gaan om 400 tickets die worden uitgedeeld door de schepen van Sport, Benoit Hellings (Ecolo). Ook burgemeester Philippe Close (PS) krijgt er een. Een deel van die tickets gaat naar sport- en dansclubs die ze op hun beurt onder hun leden kunnen verdelen.

Stad Brussel is eigenaar van het Koning Boudewijnstadion op de Heizel. Het is niet ongewoon dat in de overeenkomst wordt opgenomen dat de eigenaar per evenement recht heeft op een aantal tickets. Hetzelfde geldt voor het Sportpaleis dat eigendom is van provincie Antwerpen. Stad Brussel krijgt ook tickets voor evenementen in Paleis 12 en het Koninklijk Circus.

Transparantie

Dat wil niet zeggen dat de maatregel onbesproken is. In Brussel trekt David Weytsman, leider van de gemeenteraadsfractie MR/Open VLD, van leer. Hij kondigde donderdag aan dat hij een voorstel zal neerleggen om ‘totale transparantie’ te verkrijgen over de praktijk. De liberalen pleiten ervoor dat de plaatsen worden toegewezen door de gemeenteadministratie en niet door het college of de schepen van Sport. De lijst van begunstigden zou ook overgemaakt moeten worden naar de gemeenteraad. En last but not least, de tickets zouden in de eerste plaats naar sportclubs, vzw’s, scholen, gemeentepersoneel of inwoners moeten gaan.

‘Het moet afgelopen zijn met deze praktijken uit een ander tijdperk’, zei David Weytsman tegenover Bruzz. ‘In een context waar de stad reeds heeft bewezen aan wanbeheer te doen bij grote projecten zoals Neo en de Beurs, mag er geen enkele twijfel bestaan over de mogelijkheid tot goed bestuur.’

Bij het kabinet van schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo) wordt de demarche van Weytsman onthaald op twee woorden: ‘O ironie’. De vorige schepen van Sport was Weytsmans partijgenoot Alain Courtois. ‘Toen was er nog sprake van 800 kaarten. Nu gaat het om 400 tickets’, zegt woordvoerder François Descamps. Het voorstel van Weytsman zal wel bestudeerd worden.

Tomorrowland

Ook in Vlaanderen deed het uitdelen van festivaltickets al stof opwaaien. De buren van het Antwerpse provinciedomein De Schorre, waar elk jaar het dancefestival Tomorrowland plaatsvindt, vroegen zich in 2014 af of de ticketdeal glijmiddel was voor de toekenning van een milieuvergunning. ‘Naïef’, zo reageerde Tomorrowland toen. Bij Rock Werchter was datzelfde jaar commotie nadat het parket van Leuven een onderzoek was gestart naar de doorverkoop van gegeven tickets die deels waren terechtgekomen bij politieagenten.

