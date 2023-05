Op de sociale media circuleert een video van een spectaculair treinongeval in Bilzen. Een bestuurster komt vast te zitten op een overweg, ze panikeert, raakt niet weg en haar auto wordt gegrepen door een trein.

Het ongeval gebeurde donderdag rond 15 uur ter hoogte van een werfzone van Infrabel in Bilzen in Limburg. Aan beide kanten van de overweg staan grote plastieken obstakels om het doorgaande verkeer onmogelijk te maken. Toch kon de vrouw met haar auto langs de barricades passeren. Toen ze vervolgens de spoorwegovergang wilde overrijden, kwam ze vast te zitten door de afzettingen aan de andere kant van de sporen.

‘Ik heb nog geroepen, maar toen gingen de slagbomen dicht’, vertelt de werkman die het ongeval zag gebeuren. De vrouw raakte in paniek, bleef met haar wagen stilstaan op de sporen en werd gegrepen door een trein.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en bevrijdden het slachtoffer uit de auto. Ze werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in kritieke toestand. De trein die van Tongeren op weg was naar Hasselt kwam een honderdtal meter verder tot stilstand. ‘Op de trein zaten enkele passagiers en ook een klasje dat op uitstap was, niemand raakte gewond. We hebben wat koekjes en flesjes drank uitgedeeld en legden een noodbrug aan over de sloot zodat we iedereen veilig konden laten uitstappen’, vertelt Jos Peters van de brandweer Oost-Limburg. De gestrande passagiers konden met een bus hun rit voortzetten.

De spoorwegpolitie voert een onderzoek naar het ongeval.

