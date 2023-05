De golfoorlog gaat door: LIV-spelers als Pieters krijgen boete, iconen stappen op

De DP World Tour, het Europese golfcircuit, legt 26 spelers die kozen voor de door een Saudisch staatsfonds gefinancierde LIV-toernooien boetes en schorsingen op. Ook Thomas Pieters mag sancties verwachten.

Eind februari kondigde Thomas Pieters (31), Belgiës nummer 1 in het golf, aan dat hij de overstap maakte naar de LIV-tour, een in 2022 opgericht professioneel ­circuit dat steunt op geld van een staatsfonds uit Saudi-Arabië, het Public Investment Fund. Op sociale media werd de Antwerpenaar overspoeld door haatreacties, maar volgens de Antwerpenaar was het ‘een ongelofelijke opportuniteit’.

Pieters wilde meer tijd doorbrengen met zijn gezin en koos daarom voor een competitie met minder toernooien, die tegelijk garant staat voor de nodige (olie)dollars. De LIV-tour telt slechts veertien manches, waarin 48 spelers strijden voor een totale prijzenpot van bijna 380 miljoen euro.

Contractbreuk

Maar de DP World Tour, het Europese golfcircuit dat deze week is neergestreken in het Antwerpse Schilde, legt zich niet zomaar neer bij de overstap van verschillende spelers. 26 golfers krijgen boetes opgelegd, variërend van 14.300 tot 115.000 euro, voor elke individuele inbreuk tegen het reglement van de DP World Tour. Als speler in dat circuit moet je immers ‘vrijgegeven’ worden als je tijdens een DP World Tour-toernooi in een ander circuit aan de slag wil.

Pieters won eind april met zijn team het LIV-toernooi in Singapore, goed voor een cheque van 3 miljoen dollar. Foto: AP

Alles draait om de toernooien die plaatsvonden tussen 22 juni 2022 en 2 april 2023, de dag dat Sport Resolutions, een sportrechtbank in Londen, zijn vonnis bekend maakte. Het bepaalde dat de DP World Tour ‘volkomen redelijk had gehandeld door de vrijgave van spelers te weigeren’. Ook oordeelde het dat de Tour ‘een legitiem en gerechtvaardigd belang’ had bij de handhaving van haar reglementen door strafmaatregelen zoals boetes en schorsingen op te leggen.

De opgelegde strafmaat is speler per speler bepaald. Hoeveel Pieters zal moeten ophoesten, maakte de DP World Tour niet bekend. Ook werd er geen gewag gemaakt of een eventuele selectie voor de tweejaarlijkse Ryder Cup, die in september plaatsvindt en waarin twaalf Amerikaanse het tegen twaalf Europese spelers opnemen, in het gedrang zou komen.

Toppers vertrekken

De DP World Tour waarschuwt in een persbericht, waarin het de boetes bevestigt, dat ‘verdere sancties voor schendingen van het toernooireglement na 2 april te zijner tijd behandeld zullen worden’. Verschillende Europese spelers, onder wie grote namen als Sergio Garcia en Lee Westwood, hebben hun lidmaatschap van de DP World Tour ondertussen opgezegd.

De laatste in het rijtje is de Zweed Henrik Stenson, die dit jaar in Rome de Europese Ryder Cup-kapitein zou zijn. ‘Ze lieten me geen andere keuze’, zei de Zweed in een gesprek met Golf digest. ‘Het is jammer dat het zo ver is moeten komen. Zij hebben hun kijk op de toekomst en wij de onze. Helaas gaan die niet samen.’

