Leerkracht basisschool in Deinze geschorst nadat hij naaktfoto’s naar leerlingen had gestuurd

Een leraar van een basisschool in Deinze is geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag, omdat hij naaktfoto’s naar leerlingen zou gestuurd hebben. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De lokale politie en het parket Oost-Vlaanderen, dat het onderzoek voert, bevestigen alleen dat er een klacht ingediend werd.

Het gaat om een leerkracht van basisschool Leernest in de deelgemeente Bachte-Maria-Leerne, schrijft Het Laatste Nieuws. ‘Volgens een bron die onze redactie inlichtte over de zaak, zou de leerkracht uit het vierde leerjaar onder andere naaktfoto’s gestuurd hebben naar enkele leerlingen van de school.’ Er is een tuchtonderzoek gestart, zegt de algemeen directeur van de scholengroep, die verder geen commentaar geeft.

De lokale politie bevestigt dat er een klacht loopt, maar verwijst naar het parket. ‘We kunnen alleen meegeven dat er een klacht ingediend is en dat er een onderzoek geopend is’, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

