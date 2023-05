Musea Brugge, de koepel van de Brugse stedelijke musea, heeft een vacature gepubliceerd voor ... een zwarte kat. Niet mensenschuw zijn, graag aaitjes ontvangen én overweg kunnen met een kattenbak zijn maar enkele vereisten waar kandidaten aan moeten voldoen.

In het café De Zwarte Kat in het Brugse Volkskundemuseum loopt al jaren een gitzwarte kat rond, maar sinds kort moet het museum het zonder mascotte stellen. ‘Ik vond dat ontzettend jammer’, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). ‘Daarom heb ik er bij Musea Brugge op aangedrongen dat er een nieuwe Aristide zou komen, de vijfde al. We zijn dus op zoek naar een zwarte kat die onze museumherberg mee zijn typische uitstraling zal geven.’

Wat er zoal verwacht wordt van de opvolger van Aristide IV maakt de online gepubliceerde vacature duidelijk: ‘Je bent niet mensenschuw en ontvangt graag aaitjes. Je hebt een goede kennis van rondhangen, niks doen en kopjes geven. Basiskennis schattig miauwen en luidop spinnen is een pluspunt. Je doet dutjes in de zon, controleert geregeld of er aandacht te verkrijgen is in de museumherberg en staart door het raam naar buiten.’ Ook kleine klusjes, zoals muizen vangen en achter vogels aanlopen, behoren tot het takenpakket.

In ruil krijgt de kat gratis woonst in het Volkskundemuseum. ‘Maaltijdcheques mag je inwisselen voor kattenbrokken.’ ‘De museummedewerkers zijn alleszins al enthousiast’, geeft schepen Blontrock nog mee.

Lees ook