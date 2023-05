Vooruit: ‘Vlaamse regering bespaart meer dan miljard euro op kinderbijslag’

Oppositiepartij Vooruit geeft CD&V de schuld voor de besparingen op de kinderbijslag.

’Deze cijfers tonen opnieuw pijnlijk duidelijk aan hoe CD&V blijft besparen op kinderen. Over de hele legislatuur haalt deze Vlaamse Regering meer dan een miljard euro uit het Groeipakket zonder het te investeren in kinderen via gezonde maaltijden op school of lagere schoolfacturen.’

Vlaams parlementslid Hannes Annaf (Vooruit) reageert scherp op de cijfers waaruit blijkt dat de kinderbijslag in Vlaanderen over het algemeen lager is dan in Brussel of Wallonië. ‘De koopkracht van jonge gezinnen gaat er gewoon op achteruit, terwijl kindergeld net bedoeld is om kinderarmoede aan te pakken’, zegt Annaf.

Vooruit berekende dat de Vlaamse regering deze regeerperiode een miljard euro zal besparen op de kinderbijslag. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) gaf al toe dat er vorig jaar 200 miljoen minder werd uitgegeven dan de Vlaamse overheid aan dotatie binnenkrijgt voor de betaling van de kinderbijslag. Volgens Vooruit zal dat bedrag dit jaar stijgen naar 300 miljoen en naar meer dan 400 miljoen in 2024.

Vooruit wijst daarvoor vooral CD&V met de vinger. ‘CD&V haalt geld uit het Groeipakket om begrotingsputten te vullen, in plaats van te investeren in kinderen’, klaagt de partij. ‘Tegenover deze besparingen staan geen investeringen in het kader van de strijd tegen kinderarmoede of betere kinderopvang. Integendeel, het aantal plaatsen in de kinderopvang is gedaald.’

Lees ook