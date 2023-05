Migratiechaos aan Mexicaanse grens zet enorme druk op Amerikaans asielsysteem en Biden

De overgang tussen antimigratiemaatregelen uit het Trump-tijdperk en het asielbeleid van de regering-Biden leidt tot chaos aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. De illegale oversteek van duizenden Latijns-Amerikaanse migranten zet het Amerikaanse opvangsysteem onder druk tot in New York en leidt tot politiek theater in Washington.

‘Onze bussen zitten vol, onze vliegtuigen zitten vol.’ Pedro Cardenas, een lokale bestuurder in de Texaanse grensstad Brownsville, beschreef bij persbureau AP hoeveel druk zijn stad ondervindt van de toevloed van Latijns-Amerikaanse migranten vanuit Mexico. Meer dan 11.000 mensen uit verschillende Midden- en Zuid-Amerikaanse landen staken de afgelopen twee dagen illegaal de Amerikaanse zuidgrens over.

Terwijl nieuwe groepen migranten –vaak met kinderen– een weg zochten tussen prikkeldraad en de massaal uitgerukte Amerikaanse grenswachten en soldaten, rimpelde de chaos aan de grens landinwaarts. In het verre New York, een belangrijke eindbestemming voor de duizenden die door plaatsen als Brownsville reizen, zei de burgemeester dat hij nieuw aangekomen migranten geen onderdak meer kan garanderen.

Foto: epa-efe

Aanleiding voor de problematische situatie was het verstrijken, donderdag om middernacht, van Title 42. Die maatregel machtigde de regering van Donald Trump, en vervolgens ook die van Joe Biden, om tijdens de corona-noodtoestand illegaal overstekende migranten onmiddellijk terug te sturen.

Ernstigere juridische gevolgen

Verwarring en onzekerheid over een nieuwe regeling die de regering-Biden uitwerkte als opvolger voor Title 42, leidde ertoe dat velen nu hun geluk beproefden. Enerzijds omdat de overgang naar nieuw beleid een vloed van desinformatie losweekte en sommige migranten deed geloven dat ze nu meer kansen hadden om de VS binnen te raken – een geloof dat mogelijk werd aangemoedigd door de zichtbare overbelasting van de grenswacht. Anderzijds wilden veel migranten nog voor vrijdag hun kans wagen omdat illegale oversteekpogingen voortaan ernstigere juridische gevolgen zullen hebben. Wie illegaal het land binnenkomt, komt in principe niet meer in aanmerking voor asiel en wordt voor vijf jaar gebannen uit de VS. Wie in die tijd toch terugkomt, riskeert strafrechtelijke vervolging. Onder Title 42 bestond geen dergelijke belemmering om na deportatie een nieuwe poging te ondernemen. Daarnaast wil de regering-Biden geen asiel meer toekennen aan mensen die geen toevlucht zochten in een veilig land onderweg voor ze illegaal de VS zijn binnengekomen.

‘De grens is níét open’, benadrukte Alejandro Mayorkas, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, op een persconferentie. ‘Er zullen zwaardere gevolgen zijn voor wie illegaal het land binnenkomt.’ Aan de afschrikkingsmaatregelen koppelt de regering nieuwe mogelijkheden om asiel aan te vragen vanuit het buitenland, online of in nieuwe centra in landen als Colombia en Guatemala. Hoe goed die nieuwe kanalen zullen functioneren, is voorlopig moeilijk te beoordelen.

‘Politiek theater’

In de overgangsperiode, erkende Biden eerder, zal de situatie wellicht ‘nog eventjes chaotisch blijven’. De onzekerheid werd versterkt doordat in Mexicaanse grenssteden als Tijuana en Ciudad Juarez tienduizenden migranten verblijven die nog niet de grens zijn overgestoken. Velen van hen maken nu de moeilijke afweging tussen een illegale overtocht wagen of vooruitgang in hun formele asielprocedure afwachten vanuit een overladen opvangcentrum in Mexico.

Meer fundamentele oplossingen zouden vanuit het Congres moeten komen. Een groepje Congresleden acht samenwerking tussen Democraten en Republikeinen mogelijk om meer agressieve grensbewaking te combineren met nieuwe legale kanalen om naar de VS te komen, onder meer via werkvisa.

Foto: epa-efe

Maar donderdag grepen de Republikeinen in Washington de situatie aan de grens vooral aan om de regering aan te vallen. In het Huis van Afgevaardigden keurden ze een wetsvoorstel goed om meer grensmuren te bouwen en nieuwe, harde asielrestricties in te voeren.

Dat voorstel is vooral bedoeld voor de politieke beeldvorming, want geheel kansloos: Biden heeft al aangegeven dat hij zijn veto zal gebruiken als het ooit op zijn bureau belandt. Tony Gonzales, een Texaanse Republikein die een aanzienlijk deel van het grensgebied vertegenwoordigt, moedigde zijn partijgenoten dan ook aan om een andere weg te bewandelen. ‘Totdat de president van de Verenigde Staten een wet ondertekent, is dit allemaal theater,’ vertelde Gonzales aan AP. ‘Veel mensen zijn goed in politiek theater. Intussen worden we in mijn district geconfronteerd met een echte crisis.’

Lees ook